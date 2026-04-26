freundlich16°
DE | FR
burger
International
Videos

Schusswechsel bei US-Mediendinner: Trump stolpert bei der Evakuierung

Video: watson/emanuella kälin

Trump stolpert bei Evakuierung nach Schüssen

26.04.2026, 11:3426.04.2026, 11:56

Nach einem Schusswechsel beim US-Korrespondentendinner sind Präsident Donald Trump, First Lady Melania Trump und mehrere Kabinettsmitglieder hastig in Sicherheit gebracht worden. Dabei geriet der 79-jährige Präsident ins Stolpern, als Sicherheitskräfte ihn aus dem Saal führten.

Video: watson/emanuella kälin

Der Secret Service überwältigte einen 31-jährigen Mann und nahm ihn fest. Laut Behörden handelt es sich um Cole Thomas Allen aus Südkalifornien, der mehrere Waffen bei sich getragen haben soll.

Nach Schusswechsel bei Dinner mit Trump: Das ist über den Angreifer bekannt

Trump veröffentlichte später selbst ein Bild des Tatverdächtigen sowie ein Überwachungsvideo, das dessen Eindringen zeigen soll.

Bei dem Schusswechsel wurde ein Agent verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind weiterhin unklar, Ermittler gehen derzeit von einem Einzeltäter aus.

(emk)

Mehr Videos:

Attentat auf Donald Trump – die wichtigsten Videos im Überblick

Video: watson/Aya Baalbaki

Trump erhält Doordash-Lieferung ins Oval Office

Video: watson/nina bürge

Melania Trump weist Verbindungen zu Epstein zurück und fordert Kongress zur Aufarbeitung

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die beliebtesten SAC-Hütten 2025
1 / 3
Die beliebtesten SAC-Hütten 2025

Das Übernachten in einer SAC-Hütte gehört für viele Wander:innen zu einem perfekten Sommer dazu ☀️⛰️

👉 Das Jahr 2025 geht als das erfolgreichste Hüttenjahr in die Geschichte des Schweizer Alpen-Clubs SAC ein. Insgesamt wurden 409'000 Übernachtungen registriert, davon 319'000 im Sommer und 90'000 im Winter – und das, obwohl sieben Hütten ganz oder teilweise geschlossen waren. Besonders stark entwickelte sich die Wintersaison mit einem Plus von 25,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

👉 Zum vierten Mal in Folge durfte die Lämmerenhütte im letzten Jahr am meisten Gäste begrüssen. 10'053 Personen übernachteten 2025 in der Hütte, die an der Ostseite des Wildstrubel-Massivs im Kanton Wallis auf 2503 Metern über Meer liegt und Platz für 96 Gäste bietet. Dank der Gemmibahn von Leukerbad zum Gemmipass ist die Lämmerenhütte leicht zu erreichen und damit auch für Familien geeignet.

 ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dad-Influencer sorgen für mehr Gleichberechtigung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
«Russen, geht nach Hause»: So feiert Budapest Orbans Niederlage
«We Are the Champions» erklingt auf den Strassen Budapests, während die Bevölkerung ausgelassen feiert. Ungarische und EU-Flaggen werden geschwenkt, in der U-Bahn rufen einige Junge: «Russen, geht nach Hause.»
Zur Story