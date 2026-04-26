Video: watson/emanuella kälin

Trump stolpert bei Evakuierung nach Schüssen

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Nach einem Schusswechsel beim US-Korrespondentendinner sind Präsident Donald Trump, First Lady Melania Trump und mehrere Kabinettsmitglieder hastig in Sicherheit gebracht worden. Dabei geriet der 79-jährige Präsident ins Stolpern, als Sicherheitskräfte ihn aus dem Saal führten.

Video: watson/emanuella kälin

Der Secret Service überwältigte einen 31-jährigen Mann und nahm ihn fest. Laut Behörden handelt es sich um Cole Thomas Allen aus Südkalifornien, der mehrere Waffen bei sich getragen haben soll.

Trump veröffentlichte später selbst ein Bild des Tatverdächtigen sowie ein Überwachungsvideo, das dessen Eindringen zeigen soll.

Bei dem Schusswechsel wurde ein Agent verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind weiterhin unklar, Ermittler gehen derzeit von einem Einzeltäter aus.

(emk)

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