Kutschpferd kollabiert mitten in New York City – Beamte eilen zur Hilfe

31 Grad in New York City – zu heiss für dieses Kutschpferd, das mitten in der Stadt einen Hitzeschlag erleidet. Minutenlang bleibt es auf dem Boden liegen. Beamte versuchen, das Tier mit Wasser und Eis abzukühlen.

Schaulustige haben die Situation gefilmt und auf Social Media hochgeladen:

