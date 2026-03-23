Video: watson/Elena Maria Müller

Sturmtief Therese: Überschwemmungen und Stromausfälle auf den Kanaren

Übers Wochenende wütete der Sturm Therese auf den Kanarischen Inseln. Es kam zu zahlreichen Überschwemmungen, Felsstürzen und Stromausfällen.

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Starke Regenfälle und Windböen wüteten auf unterschiedlichen Kanarischen Inseln. Auf der Insel El Hierro starb ein 79-jähriger Mann, nachdem er ins Meer gespült worden war.

Strassen wurden durch Felsstürze blockiert, diverse Staubecken drohten überzulaufen. Auf Teneriffa blieb der Zugang zum Teide gesperrt, nachdem in den Hochlagen rund um den Vulkan 10 bis 20 Zentimeter Schnee gefallen waren.

In Los Silos, ebenfalls auf Teneriffa, riss ein Hangrutsch einen Kanal mit und liess rund 100 Anwohnerinnen und Anwohner vorübergehend ohne Wasserversorgung. Diverse Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet.

Laut des Wetterdienstes AEMET ist nach wie vor mit Gewittern und Regenfällen sowie Hagel zu rechnen, allerdings sollte sich die Lage in den kommenden Tagen beruhigen. (emm)

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