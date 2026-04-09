Video: watson/lucas zollinger

So sieht es aus, wenn ein Lager voller Toilettenpapier, Kleenex und Windeln niederbrennt

Mehr «International»

In der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) ist in Ontario im US-Bundesstaat Kalifornien ein riesiges Lagerhaus für Papierprodukte in Flammen aufgegangen. Die Flammen und der Rauch waren lokalen Medien zufolge kilometerweit zu sehen.

175 Feuerwehrleute hätten das Inferno mit 20 Löschfahrzeugen über zwölf Stunden lang bekämpft, schreibt das Ontario Fire Department. Mittlerweile wurden spektakuläre Videoaufnahmen des Mega-Brandes veröffentlicht:

Video: watson/lucas zollinger

Beim Lagerhaus handelte es sich um ein Vertriebszentrum von Kimberly-Clark, einem der führenden Hygieneartikelhersteller der Welt. Auf den rund 110'000 Quadratmetern (das sind etwa 15 Fussballfelder) in Ontario lagerte das Unternehmen in Ontario Toilettenpapier, Taschentücher der Marke Kleenex und Windeln.

Laut Behördenangaben verfügte das Gebäude zwar über eine Brandbekämpfungsanlage, die in Betrieb war, diese wurde jedoch beschädigt, als Teile des Daches einstürzten. Mehrere Lastwagen, die am Verteilzentrum angedockt waren, wurden beim Brand ebenfalls zerstört. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen auf das Lagerhaus zu beschränken und die benachbarten Gebäude zu schützen. Verletzte gab es keine.

Verdacht auf Brandstiftung

Während der Löscharbeiten kam relativ rasch der Verdacht auf, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Laut Angaben der Feuerwehr habe es gleichzeitig mehrere Brandherde an verschiedenen Orten im verteilzentrum gegeben.

Die Polizei von Ontario hat mittlerweile einen Mann wegen des Verdachts auf Brandstiftung verhaftet. Der Mann arbeitete im Verteilzentrum und arbeitete für NFI Industries, einen externen Vertriebspartner von Kimberly-Clark.

Auf Social Media soll er Videos hochgeladen haben, die zeigen, wie er Papierstapel im Lagerhaus anzündet. Diese sollen die Ermittler auf seine Spur gebracht haben. Über ein mögliches Motiv ist noch nichts bekannt. (lzo)

Weitere aktuelle Videos haben wir hier für dich:

Nach Treffen mit Trump: Diese Nicht-Antwort von Mark Rutte gibt zu reden

Video: watson/Lucas Zollinger

Die Bärenbabys im Tierpark Goldau zeigen sich zum ersten Mal im Aussengehege

Video: watson/emanuella kälin

Kim Jong-uns mysteriöse Tochter soll laut Geheimdienstinfos seine Nachfolgerin werden