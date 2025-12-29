Mutter und Tochter sterben nach Weihnachtsessen in Italien – wegen Fisch-Vergiftung?

Tragisches Ende der Feiertage für eine Familie in Italien: Nach dem Weihnachtsessen erkranken alle schwer. Für die 15-jährige Tochter und ihre Mutter kommt jede Hilfe zu spät.

Ein 15 Jahre altes Mädchen und ihre Mutter sind in Italien nach einem vergifteten Weihnachtsessen mutmasslich an einer Lebensmittelvergiftung gestorben. Die Familie hatte sich zuvor zweimal in der Notaufnahme vorgestellt, wurde jedoch wieder nach Hause geschickt, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet.

Das Weihnachtessen endete für eine Familie in Italien in einer Tragödie. (Symbolbild) Bild: getty

Das Mädchen starb in der Nacht, die Mutter am Sonntagmorgen in Campobasso in der Region Molise. Eine Sprecherin der örtlichen Polizei bestätigte den Vorfall und erklärte, dass derzeit Ermittlungen laufen.

Die genaue Todesursache ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Eine Obduktion wurde bereits angeordnet, deren Ergebnisse abgewartet werden müssen. Es sei eine ganze Reihe von Dingen zu klären, teilte die Polizeisprecherin mit.

Als Ursache wird ein Fischgericht vermutet, das die Familie beim Weihnachtsessen verzehrt hatte. Auch der Vater erkrankte schwer und befindet sich noch im Krankenhaus. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa könnte er möglicherweise nach Rom verlegt werden.

Der Fall hat in der Region tiefe Betroffenheit ausgelöst. Antonio Tommasone, Bürgermeister des Ortes Pietracatella, in dem die Familie wohnte, äusserte sich erschüttert: «Es ist eine Tragödie, die uns sprachlos macht.»

