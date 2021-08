International

Wetter

Hitzerekord in Sizilien: So erleben Bewohner 48,8 Grad



Bild: keystone

«48,8 Grad – da killt dich die Sonne»: So erleben Bewohner in Sizilien die Rekordhitze

Süditalien glüht: Mit 48,8 Grad wurde in Siracusa die höchste jemals in Europa registrierte Temperatur gemessen. Wie bekämpft die Bevölkerung die Wahnsinns-Hitze? watson hat mit Betroffenen gesprochen.

Es ist ein Rekord, um den die Stadt Siracusa im Südosten Siziliens niemand beneidet: Am Mittwochnachmittag zeigte dort das Thermometer 48,8 Grad an. Es ist dies die höchste jemals gemessene Temperatur in Europa.

Ouch! Europe has just witnessed its highest temperature in recorded history.



+48.8°C at Siracusa, Sicily (IT) 🇮🇹 pic.twitter.com/seFHDMiM4f — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) August 11, 2021

«Die Sonne killt dich.»

Aber wie fühlen sich 48,8 Grad an? Tourguide Alessandro Rustico sagt in seiner Mittagspause am Telefon zu watson, dass die Rekordhitze den Körper ans absolute Limit bringe. «Die Sonne killt dich fast. Du musst immer im Schatten bleiben. Und trinken, trinken, trinken.» Der Archäologe führt normalerweise Touristen durch antike Tempel. Wegen der Hitze musste er in den letzten Tagen anstrengendere Touren absagen. «Das ist bei diesen Temperaturen zu gefährlich, Menschen könnten sterben.»

Bild: zvg

Klimaanlagen sorgen für Hitzeschock

Im Tourismusbüro von Siracusa hält derweil Melissa Monzante die Stellung. Der Affenhitze kann die Sizilianerin trotz Klimaanlage nicht entfliehen. «Wenn man aus den gekühlten Räumen nach draussen geht, ist es auf einen Schlag 30 Grad wärmer. Man erleidet fast einen Hitzeschock», sagt sie.

Der Bürgermeister von Siracusa schlägt Alarm: «Wir befinden uns im absoluten Ausnahmezustand», sagt Francesco Italia zu Rai. Man habe alle notwendigen Massnahmen ergriffen, um die Hitze zu bekämpfen. Freiwillige des Zivilschutzes etwa patrouillieren in der Gegend und verteilen Wasser an öffentlichen Plätzen an ältere Menschen und Kinder.

Bild: keystone

Das ist aber buchstäblich ein Tropfen auf den heissen Stein. Dementsprechend sind die Gassen leergefegt. Touristen verziehen sich statt an den Strand in die kühlen Katakomben im Untergrund der historischen Stadt. Der Bürgermeister ruft die Menschen auf, in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben. «Verkriecht euch zu Hause und wartet, bis die Hitze vorüber ist», sagt Italia.

«Verkriecht euch zu Hause und wartet, bis die Hitze vorüber ist.»

Das Wasser wird knapp

Die aktuelle Hitzewelle sei schlimmer als alles andere, was er zuvor erlebt habe, sagt auch Tourguide Rustico. Denn zur den unglaublich hohen Temperaturen komme die extreme Trockenheit hinzu. «Uns geht langsam das Wasser aus, da es letzten Winter nicht geregnet hat.» Dies trifft die für Sizilien sehr wichtige Landwirtschaft. Zudem bricht der Vulkan Ätna immer wieder aus. Auf der Inseln toben viele Waldbrände. «Es ist wirklich ein Horrorjahr. Aber wir werden auch das überleben», sagt Rustico.

Bild: keystone

Noch ist kein Ende der Extremtemperaturen in Sicht. Meteorologen erwarten den Hitzepeak am Freitag. Die heisse Luft bringt übrigens der Scirocco-Wind direkt aus der Sahara nach Süditalien.

Selbst auf den Inseln glüht der Beton

Dieser ist auch auf den Liparischen Inseln zu spüren, die rund 40 Kilometer vor der sizilianischen Küste liegen. Selbst auf dem Eiland mitten im tyrrhenischen Meer steigt das Thermometer weit über 40 Grad an. Der Berner Roland Zoss lebt seit Jahrzehnten auf Filicudi.

«Barfuss kannst du nicht mehr herumlaufen, es verbrennt die sofort die Füsse.»

Er hat schon manche Hitzewelle erlebt. «Steine und Beton glühen bei solcher Hitze fast. Barfuss kannst du nicht mehr herumlaufen, es verbrennt dir sofort die Füsse», sagt er. An der Sonne erreichten die Temperaturen gegen 90 Grad. «Da kannst du Eier braten», witzelt Zoss, der derzeit noch in Bern ist und in wenigen Tagen in seine Heimat zurückfliegt. Bei diesen Temperaturen könne man nur noch im Meer baden oder zu Hause schlafen.

Bild: keystone

Längst nicht alle Leute können aber von der Hitze in gekühlte Räume flüchten. «Selbst in den Spitälern ist es keineswegs sicher, dass es eine Klimaanlage gibt», so der Berner. Auch der Flughafen von Catania sei mehr schlecht als recht gekühlt. «Da wird mich der Schlag treffen, wenn ich aus dem Flugzeug aussteige», so Zoss.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Der Kampf der Türkei und Griechenlands gegen die Flammen 1 / 19 Der Kampf der Türkei und Griechenlands gegen die Flammen Diese Bilder zeigen das heftige Ausmass des Flammenmeers in Griechenland Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter