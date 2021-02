International

Schnee- und Eissturm zieht in Deutschland auf ++ Höchste Alarmstufe in 28 Regionen

In der Mitte Deutschlands ist der gefrierende Regen angekommen. Durch die Luftmassengrenze wird im Laufe der Nacht die Mitte Deutschlands in weiten Teilen von gefrierendem Regen überzogen. Es droht ein bis zu 12 Stunden langer Eisregen, der betroffene Regionen mit einem zentimeterdicken Eispanzer überziehen wird. Heftige Schneefälle haben in Thüringen vielerorts bereits zu Unfällen auf glatten Strassen geführt, wie bild.de schreibt. Meteoreologen erwarten mancherorts bis 50 Zentimeter Schnee. Die Regierung hat in 28 Regionen die höchste Alarmstufe ausgerufen.

Kräftiger und anhaltender Eisregen jetzt gerade im mittelhessischen Vogelsbergkreis wie hier bei Alsfeld. Weitere Intensität und Dauer entscheiden wohl über schlimmere Folgen#Eisregen #Schnee #Schneesturm #Schneechaos @Kachelmannwettr pic.twitter.com/VwJTAyZxwX — Unwetter-Freaks (@MichaelHutter6) February 6, 2021

Für die gesamte Mitte Deutschland hat der Deutsche Wetterdienst bereits eine Vorwarnung vor Glatteis herausgegeben.In Teilen Nordrhein-Westfalens hat am Samstagabend ein gefährlicher Eisregen eingesetzt. Zunächst habe es aber nur sehr kleine Hagelkörner gegeben, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Samstagabend. Lediglich im Siegerland schätzten die Wetterexperten die Gefahr sehr hoch ein und warnten vor verbreitetem Glatteis.

Update folgt...

(dpa)

