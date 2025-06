In Österreich sind drei Bergsteiger durch einen Blitzschlag ums Leben gekommen. (Symbolbild) Bild: EPA

Drei Tote bei Blitzschlag in Österreich

In Österreich sind drei Bergsteiger durch einen Blitzschlag ums Leben gekommen. Ein Ehepaar im Alter von 60 Jahren und der 62-jährige Bruder der Frau waren nach Angaben der Polizei am Sonntag auf dem Weg zur 2600 Meter hohen Mittagsspitze in Tirol.

Wegen eines Wetterumschwungs entschlossen sie sich zur Rückkehr, kamen aber nicht im Tal an. Angehörige alarmierten die Behörden. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers fand das Trio leblos nahe eines markierten Steigs auf 2300 Metern Höhe. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Nach ärztlichen Angaben starben alle drei Bergsteiger durch einen Blitzschlag. (sda/dpa)