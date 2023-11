Orkan Ciaràn zieht über Westeuropa – Frankreich warnt die Bevölkerung

Orkan Ciaràn zieht über Westeuropa – Frankreich unterbricht Regionalzüge

Mehr «International»

Wir haben die Zeit umgestellt, es wird wieder früher dunkler, es wird kälter und vor allem: Es wird stürmisch. Über dem Atlantik bildet sich derzeit ein Orkantief namens Ciaràn. Der aufziehende Sturm hat in Nordirland und Irland bereits für heftigen Regen geführt. In der nordirischen Stadt Newry an der Ostküste kam es zu Überschwemmungen, wie britische und irische Medien berichteten. Nicht weit davon, im irischen County Louth, brachten die Fluten eine Brücke zum Einsturz. Viele Strassen seien unpassierbar, berichtete der irische öffentlich-rechtliche Rundfunksender RTÉ.

In Newry müssen sich die Menschen derzeit mit Booten durch die Strassen fortbewegen. Bild: keystone

Ciaràn nimmt Kurs auf Südengland und die Bretagne

Das war allerdings bloss ein Vorgeschmack: Ciaràn wird sich laut Meteonews im Verlauf vom Mittwoch schnell weiter verstärken, wobei sich das Zugtief am Mittwochabend vor der Südspitze England befinden wird. Im Verlauf der Nacht auf Donnerstag wird Ciaràn weiter nach Südengland ziehen, wo er an den Küsten für starke Böen sorgen wird. An der Westspitze der Bretagne liegen laut Meteonews Böenspitzen von über 160 km/h drin. Zudem sind an der Westküste Frankreichs und am westlichen Ärmelkanal lokal Wellenhöhen bis über 10 Meter möglich. Es muss mit Überschwemmungen und Sturmschäden gerechnet werden.

Im Verlaufe des Donnerstags wird sich der Orkan weiter zur Nordsee verlagern, wo er an den Küsten Nordfrankreichs, Südenglands, Belgiens und den Niederlanden Böen etwa 100 bis 130 km/h bringen wird.

Frankreich unterbricht Regionalzüge

Der französische Innenminister Gérald Darmanin forderte die Menschen in den betroffenen Regionen bereits dazu auf, ihre Wohnungen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nicht zu verlassen. Zudem kündigte die staatliche Eisenbahngesellschaft Frankreichs SNCF an, am Donnerstag sämtliche Regionalzüge im Nordwesten Frankreichs zu unterbrechen. Zudem sollen 3200 Feuerwehrleute und vier Helikopter bereitstehen.

In der Schweiz kann man am Mittwoch noch Sonne tanken, bevor auch wir vom Regen heimgesucht werden. Am Donnerstag macht sich das Orkantief in der Schweiz in den Bergen mit teils stürmischen Winden bemerkbar. (saw, mit Material der Nachrichtenagenturen sda und dpa)