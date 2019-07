International

Wetter: Hitzewelle verabschiedet sich in den Norden mit gefährlichen Folgen



bild: copernicus sentinel-3

Wohin ist denn eigentlich die Hitzewelle verschwunden? Nun, die Antwort ist beunruhigend

Die Hitzewelle hat sich in den Norden verabschiedet und treibt dort die Eisschmelze voran. Auch von der Antarktis gibt es keine gute Neuigkeiten.

Die Rekorde purzelten diese Woche gleich reihenweise. 42,6 Grad in Deutschland, 40,8 Grad in Belgien und 40,7 Grad in Holland. Noch nie war es in diesen Ländern heisser als in den vergangenen Tagen. Auch die Schweiz ächzte unter der Hitzewelle. In der Nordwestschweiz stieg das Quecksilber teilweise auf über 37 Grad.

Vielen dürfte die Abkühlung übers Wochenende deshalb nicht ungelegen kommen. Auf der Alpennordseite werden die Temperaturen am Sonntag vielerorts sogar unter der 20-Grad-Marke bleiben. Zeit, um etwas zu verschnaufen und die Wohnung wieder einmal richtig durchzulüften.

Die Hitzewelle verschiebt sich in den Norden

Kollektives Aufatmen in ganz Europa also? Mitnichten. Denn die heisse Luft hat sich einfach weiter in den Norden verschoben. In Skandinavien werden dieses Wochenende Temperaturen von über 30 Grad gemessen. In der norwegischen Stadt Bergen wurde am Freitag mit 32,8 Grad Celsius ein neuer Rekord aufgestellt. In Finnland, Norwegen und Schweden macht man sich Sorgen, dass wie schon 2018 zahlreiche Waldbrände entstehen.

Halt macht die Hitzewelle in Skandinavien nicht. Sie wird sich noch weiter in den Norden bewegen und auch in Grönland für ungewöhnlich hohe Temperaturen sorgen. Dies lässt aufhorchen: Denn die Hitze wird die Schmelze des Grönländischen Eisschildes beschleunigen.

What happens next to the extreme #europeheatwave? Actually, the atmospheric flow will transport the heat towards #Greenland, resulting in high temperatures, consequently enhanced melting and a negative #SMB (surface mass balance) next week. Make sure to watch the @PolarPortal! pic.twitter.com/e4kvMVVNIo — Martin Stendel (@MartinStendel) July 26, 2019

Clare Nullis, Sprecherin der «World Meteorological Organization», sagte diese Woche, dass die Eisschmelze dieses Jahr so stark wie noch nie sein könnte. Der bisherige Rekord stamme aus dem Jahr 2012, ob man dieses Level erneut erreichen werde, könne man jetzt noch nicht sagen, aber es werde sicher knapp, so Nullis.

For the lowest 500 m of elevation, where most surface melting occurs, Greenland albedo was recently at record low. Now, with forecast heatwave returning to Greenland, we may see a return to record darkness down low on the ice sheet the end of July. pic.twitter.com/3hFHk7RhBy — Prof. Jason Box (@climate_ice) July 26, 2019

Um zu veranschaulichen, welche Massen vom Eisschild ins Meer schmelzen, macht Nullis einen Vergleich: «Alleine im Juli verlor er 160 Milliarden Tonnen Eis durch die Schmelze. Das entspricht ungefähr 64 Millionen olympischen Schwimmbecken.»

Der grönländische Eisschild ist der zweitgrösste Eiskörper der Welt. Schmelze er komplett weg, so würde der Meersspiegel im Schnitt um sieben Meter ansteigen.

Auch das Meereis schmilzt weg

Die hohen Temperaturen führen auch dazu, dass das Meereis stärker schmilzt. Dies führt im Gegensatz zur Schmelze des Grönländischen Eisschildes nicht zu einem Anstieg des Meeresspiegels, stört jedoch das ökologische Gleichgewicht. So wird etwa der Lebensraum der Eisbären kleiner, nur um ein Beispiel zu nennen.

Die Meereis-Schmelze beschleunigt auch die Klimaerwärmung. Da das Sonnenlicht nicht mehr auf helles Eis trifft, sondern auf dunkleres Wasser wird die Energie weniger stark ins All reflektiert.

Am 23. Juli war die Meereis-Ausbreitung in der Arktis auf einem Rekordtief. Es könnte also sein, dass zum Ende der Schmelzsaison sowohl das Meereis als auch der Grönländische Eisschild so wenig Volumen haben werden wie noch nie.

Sea ice extent is controlled by different processes in the #Arctic and #Antarctic--which means it's very unusual for *both* poles to be at record-low values on the same date, as they are right now. https://t.co/82xLNuTbKA pic.twitter.com/IgpjpIqO6x — Bob Henson (@bhensonweather) July 24, 2019

Gute Neuigkeiten gibt es übrigens auch von der anderen Seite der Welt nicht, wo es momentan Winter ist. Das Meereis in der Antarktis ist dieses Jahr so wenig gewachsen wie noch nie.

