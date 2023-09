IT-Störung legt Produktion bei VW in Deutschland lahm

Ein IT-Problem hat Volkswagen lahmgelegt. Derzeit werden in Deutschland keine Autos des Unternehmens produziert.

Eine Netzwerkstörung hat die Infrastruktur von Volkswagen am Mittwoch lahmgelegt. Davon ist auch die Produktion betroffen. Ein Sprecher bestätigte, dass die Produktion in allen vier fahrzeugbauenden Werken in Deutschland – Wolfsburg, Emden, Osnabrück und Zwickau – seit Mittwochnachmittag stillsteht. Zuerst hatte das «Handelsblatt» darüber berichtet.

Die Netzwerkstörung trat um 12.30 Uhr auf, die Ursache ist noch nicht bekannt. Nach derzeitigen Analysen geht das Unternehmen nicht davon aus, dass es sich um einen Angriff von außen handelt, sagte der Sprecher t-online.

