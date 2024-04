Entwurf für EU-Gipfelerklärung: Europas Industrie verwundbar

So fährst du, der Pöbel, richtig in der 1. Klasse – die 15 goldenen Regeln

Edelweiss hat neue Flieger gekauft – und bedient bald mehr Destinationen

Mit dem neuen Flugzeugtyp A350, den Edelweiss in ihre Flotte aufnimmt, steuert die Fluggesellschaft künftig auch neue Ziele an. Das erklärte Firmenchef Bernd Bauer in einem am Donnerstag veröffentlichten Podcast von «Travel News».