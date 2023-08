Chinas Exporte brechen im Juli um 14,5 Prozent ein

Der chinesische Aussenhandel zeigt keine Anzeichen einer Erholung: Nach bereits starken Rückgängen in den Vormonaten sanken die Exporte im Juli im Jahresvergleich um 14.5 Prozent, wie die Zollbehörde am Dienstag in Peking mitteilte.

Was Velofahren ohne Helm in der Stadt über dich aussagt

Arbeiten, wo andere Ferien machen – was du darüber wissen solltest

Hat dich im Urlaub vielleicht die Lust gepackt, dich arbeitsmässig ganz anders aufzustellen? Digitale Nomaden arbeiten online und oft von Orten, an denen andere Urlaub machen. Warum dieser Lifestyle immer mehr zum Trend wird und was du darüber wissen solltest.

Es ist 8.30 Uhr in Zürich, bei Nadine auf Mauritius ist es schon Vormittag, die Sonne scheint und durch die Zoomübertragung kann ich ein bisschen weissen Strand und dahinter das türkisfarbene Meer sehen. Bei Iwona in Bern sieht es eher grau aus. Wir besprechen die Blogartikel für die Woche, scherzen noch ein bisschen über das Wetter bei mir in London (Nieselregen) und machen uns dann an die Arbeit. Ein ganz normaler Tag bei SmartPurse.