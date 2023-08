Der 120 Meter lange E-Frachter ist für den Betrieb auf Flüssen und in flachen Küstengewässern gedacht. bild: cosco

Grösstes Elektro-Containerschiff der Welt sticht in See



Nach dem E-Auto und E-Lastwagen kommt nun das E-Schiff: Ein vollelektrisches Frachtschiff, das die Schifffahrt deutlich energieeffizienter gestalten könnte.

Mehr «Digital»

Ein Artikel von

In China ist das vollelektrische Containerschiff des Schiffbauers Cosco zu Wasser gelassen worden. Es ist das erste E-Schiff des Herstellers. Das berichtet das Online-Magazin «Golem». Das Schiff soll eine 1000 Kilometer lange Route im Ostchinesischen Meer und auf dem Jangtze-Fluss, welcher bei Shanghai ins Meer mündet, zurücklegen.

Bislang ist das E-Schiff noch unbenannt und fährt den Angaben zufolge unter der Seriennummer N997. Es soll eine Länge von 120 Metern haben und rund 10'000 Tonnen wiegen. Laut Cosco ist der Frachter durch seinen geringen Tiefgang von nur 5,5 Metern für den Betrieb auf dem Fluss und in flachen Küstengewässern gedacht. Dabei könne er bis zu 700 TEU-Container transportieren. TEU steht hier für Twenty-foot Equivalent Unit (zu Deutsch: Zwanzig-Fuss-Standardcontainer).

Von der Ladekapazität müssen 36 Container, etwa fünf Prozent, abgezogen werden. Denn darin sind die Akkus auf dem Schiff verstaut. Diese können an den Häfen beim Be- und Entladen ausgetauscht und an Land aufgeladen werden.

N997 hat die bislang grösste Akkukapazität an Bord eines Schiffs weltweit. Es wird von zwei 900-Kilowatt-Motoren und Akkus mit einer Kapazität von 50 Megawattstunden angetrieben. Damit sollen täglich Emissionen von bis zu 32 Tonnen CO 2 eingespart werden.

Laut Golem befindet sich das nächste Schiff – N998 – schon im Bau. Die beiden Schiffe sollen Pilotprojekte für weitere technische Entwicklungen im Bereich der elektrischen Schifffahrt sein.

Bis auch Grossfrachter mit Akku fahren können, solle es noch etwas dauern. Die Möglichkeit gebe es aber. Ein grosses Schiff erfahre im Vergleich zum Gewicht weniger Reibung und fahre daher deutlich effizienter. Der Energieverbrauch des Akkus sei aber auch stark von der Geschwindigkeit abhängig.

(t-online)