Investor Benko stellt erneut Haftentlassungsantrag

Der Tiroler Investor René Benko, der seit 24. Januar in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft ist, hat neuerlich einen Haftentlassungsantrag gestellt, wie die Tageszeitung «Der Standard» am Dienstag mitteilte.

Der Gründer der insolventen Signa-Gruppe verhalte sich «vorbildhaft», sei in seinen Verteidigungsrechten eingeschränkt und die U-Haft nicht mehr verhältnismässig, begründete sein Anwalt den Antrag. Die Haftprüfungsverhandlung findet am Mittwoch statt.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sprach sich gegen eine Haftentlassung aus: Der dringende Tatverdacht sei nach wie vor gegeben, ebenso die Haftgründe sowie die Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit der U-Haft. Ausserdem gebe es eine rechtskräftige Anklage. (hkl/sda/apa)