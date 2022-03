Tesla eröffnet nahe Berlin erste Fabrik in Europa

Der US-Elektroautobauer Tesla hat am Dienstag seine erste Fabrik in Europa offiziell eröffnet. Konzernchef Elon Musk kam nach Grünheide bei Berlin, um die ersten 30 Exemplare seines Model Y an die neuen Besitzer zu übergeben. Zum Start des Werks lobten auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck die Milliardeninvestition.

So erleben syrische und afghanische Geflüchtete die Ankunft der Ukrainer in der Schweiz

«Die Russen jagten uns» – so erging es den zwei letzten Journalisten in Mariupol

Beckham spendet seinen 70-Millionen-Insta-Account an eine ukrainische Ärztin

Iryna arbeitet zur Zeit oft 24 Stunden am Stück auf der Neugeborenenstation in Charkiw – nahe der russischen Grenze. Gestern hat Ex-Fussball-Star David Beckham der Ärztin seinen Instagram-Kanal überlassen. Iryna gibt über 70 Millionen Menschen Einblicke in den Kriegsalltag in der Ukraine: