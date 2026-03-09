freundlich
DE | FR
burger
International
Wirtschaft

Banken in Europa holen laut Analyse zur US-Konkurrenz auf

Europas Banken holen laut Analyse zur US-Konkurrenz auf

09.03.2026, 07:3209.03.2026, 07:32

Europas führende Banken haben im Vergleich zur US-Konkurrenz im vergangenen Jahr etwas aufgeholt. Der Vorsprung der US-Institute bleibt jedoch gross, wie das Beratungs- und Prüfungsunternehmen EY errechnete.

Während die zehn grössten europäischen Institute ihren Gewinn in Summe binnen Jahresfrist um fast acht Prozent steigern konnten, verzeichneten ihre Wettbewerber in den Vereinigten Staaten um rund neun Prozent rückläufige Ergebnisse.

Dennoch lag der kumulierte Nettogewinn der Top-10 in den USA mit umgerechnet knapp 164 Milliarden Euro um fast 80 Prozent höher als bei den nach der Bilanzsumme zehn grössten Banken in Europa, die zusammen auf rund 92 Milliarden Euro kamen. In allen Jahren der vergangenen Dekade lagen die US-Banken vorn.

Zollpolitik belastet US-Banken

Die jüngste Analyse zeige jedoch, dass die Zollpolitik der US-Regierung nicht spurlos an den US-Banken vorbeigehe, erläuterte EY-Partner Ralf Eckert. Die Kreditqualität habe sich im zweiten Jahr in Folge spürbar verschlechtert. «Dennoch bleibt festzuhalten, dass die US-Banken ihren europäischen Peers in wichtigen Kennzahlen weiterhin überlegen sind – wenn auch nicht mehr so deutlich wie in der jüngeren Vergangenheit», ordnete Eckert ein.

JPMorgan beim Gewinn weit vorne

Spitzenreiter der untersuchten Banken ist erneut mit weitem Abstand die US-Grossbank JPMorgan Chase mit umgerechnet rund 48,6 Milliarden Euro Gewinn 2025. Das höchste Ergebnis unter den europäischen Grossbanken erzielte der EY-Analyse zufolge im vergangenen Jahr die HSBC mit knapp 19 Milliarden Euro Gewinn.

Workers are reflected in the windows of the Canary Wharf offices of JP Morgan in London, in this file photo taken September 19, 2013. JPMorgan Chase &amp; Co, the biggest U.S. bank by assets, reported ...
DIe US-Bank JPMorgan Chase bleibt der Spitzenreiter.Bild: X02954

In Sachen Profitabilität hat sich die Schere zwischen den USA und Europa ebenfalls etwas geschlossen: Einer Eigenkapitalrendite (Return on Equity/RoE) von 11,6 Prozent bei den US-Banken steht für 2025 in Europa ein Wert von 9,8 Prozent gegenüber. Ein Jahr zuvor war das Verhältnis 12,1 zu 9,0 Prozent. Die Eigenkapitalrendite setzt den Gewinn ins Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital und zeigt somit, wie effizient ein Unternehmen dieses Geld eingesetzt hat. (hkl/sda/dpa)

Mehr Wirtschaft:

14,9 Mio. Franken: UBS-Boss Ermotti bekommt gleich viel Lohn wie letztes Jahr
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Deshalb kommt Medikamentenmissbrauch bei Ärzten häufiger vor
Ärztinnen und Ärzte arbeiten oft bis zur Erschöpfung. Um durchzuhalten, greifen sie fast doppelt so häufig wie die Allgemeinbevölkerung zu Medikamenten. Die Hürden sind tief: Selbst verschreibungspflichtige Arzneien dürfen sie für den Eigengebrauch kaufen.
Es ist eine Besonderheit des Arztberufs: Ärztinnen und Ärzte mit einer Berufsausübungsbewilligung dürfen Medikamente zum eigenen Gebrauch beziehen – grundsätzlich alles, vom harmlosen Aspirin bis zum schnell süchtig machenden Opioid. Was als Ausdruck professioneller Autonomie gedacht ist, kann gefährlich werden.
Zur Story