Puma: Anta-Konzern von China will Anteile an der deutschen Sportmarke

Chinesischer Anta-Konzern will gross bei Puma einsteigen

27.01.2026, 07:5627.01.2026, 07:56

Der chinesische Konzern Anta Sports will gross beim deutschen Sportartikelhersteller Puma einsteigen. Behörden und Aktionäre müssen allerdings noch zustimmen.

Anta SHANGHAI, CHINA - MAY 17, 2025 - An Anta sports goods store in Shanghai, China on May 17, 2025. Shanghai Shanghai China PUBLICATIONxNOTxINxCHN Copyright: xCFOTOx i1747760573528
Anta Sports möchte bei Puma einsteigen.Bild: imago

Wie die Muttergesellschaft von Marken wie Jack Wolfskin an der Hongkonger Börse mitteilte, wird die Anta Sports Products Limited einen Anteil von 29,06 Prozent an der Puma SE erwerben. Die Chinesen hätten dafür eine Vereinbarung mit der Groupe Artémis geschlossen, die der Familie Pinault gehört.

Seit Monaten kursierten schon Gerüchte um den Einstieg der Chinesen, nachdem die französische Milliardärsfamilie Berichten zufolge einen Verkauf ihres Anteils an Puma in Erwägung gezogen hatte. Die Pinaults hielten ihre 29 Prozent an Puma über ihre Finanzholding Artémis.

Puma will zurück in die Erfolgsspur

Durch den Einstieg wird Anta grösster Anteilseigner bei der deutschen Traditionsmarke und strebt laut eigenen Angaben nach Abschluss des Geschäfts eine «angemessene Vertretung» im Aufsichtsrat an. Anta erwarte, mit der Beteiligung seine Präsenz und Markenbekanntheit im globalen Sportartikelmarkt auszubauen, teilte das Unternehmen mit.

Puma Unternehmenszentrale, Herzogenaurach, 26.01.2025 Das Bild zeigt die moderne Firmenzentrale der Puma SE in Herzogenaurach. Auf der Fassade ist das markante Puma-Logo gut sichtbar. Im Vordergrund b ...
Hauptsitz von Puma in Herzogenaurach, Deutschland.Bild: imago

Puma, mit Sitz im fränkischen Herzogenaurach, hatte zuletzt Verluste gemacht und Boden gegenüber Konkurrenten wie Adidas und Nike verloren. Unter dem neuen Konzernchef Arthur Hoeld kündigte Puma den Abbau von 900 Stellen bis Ende dieses Jahres und die Straffung des Produktportfolios an.

Anta wiederum setzt seine Expansion fort. Im vergangenen April hatte der Konzern den deutschen Outdoor-Spezialisten Jack Wolfskin übernommen, nachdem dessen vorheriger Eigentümer Topgolf Callaway aus Kalifornien die Marke weiterverkauft hatte.

Daily Life in New York City, US - 15 Jan 2026 A Puma store is seen in Manhattan, New York City. New York United States Copyright: xJiminxKimx/xSOPAxImagesx JKIM_daily_life_nyc_jan_15_26_DSC0709.jpeg
Puma kündigte einen Abbau von bis zu 900 Stellen bis Ende Jahr an.Bild: imago

Was die Puma-Anteile kosten

Konkret sieht der Deal zwischen Anta und Artémis vor, dass die Chinesen für ihre 29 Prozent 1,5 Milliarden Euro auf den Tisch legen. Denn Anta will laut Börsenmitteilung rund 43 Millionen Aktien zu je 35 Euro erwerben. Die Transaktion soll demnach bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

«Damit werden wir die Globalisierung von Anta Sports weiter beschleunigen und das nächste Wachstumskapitel in den globalen Sportmärkten – einschliesslich China – schreiben», sagte Anta-Geschäftsführer Ding Shizhong laut Mitteilung. (sda/dpa)

