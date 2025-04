Quartalszahlen zeigen: Tesla-Verkäufe brechen weltweit deutlich ein

Tesla konnte im ersten Quartal 2025 deutlich weniger Fahrzeuge absetzen. Die Verkaufszahlen sanken merklich im Vergleich zur Vorjahresperiode.

Tesla hat nach eigenen Angaben im ersten Quartal 2025 336'681 Fahrzeuge ausgeliefert. Der Wert liegt deutlich unter dem des Vorjahres, als das Unternehmen 386'810 Fahrzeuge absetzen konnte. Unterm Strich steht ein Minus von 13 Prozent. Produziert wurden demnach 362.615 Einheiten, im Gegensatz zu 433'371 Einheiten im ersten Quartal 2024. Nach Angaben der «Financial Times» ist es das schwächste Quartal seit 2022.

Die Zahlen fielen deutlich schlechter aus als von Analysten erwartet. Die Tesla-Aktie fiel in einer ersten Reaktion im vorbörslichen US-Handel um mehr als vier Prozent.

Auch im März zeigten die Verkaufskurven nach unten

Im wichtigen chinesischen Markt waren die Verkäufe allein im März um 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf knapp 79'000 Fahrzeuge gesunken. Im ersten Quartal verkaufte Tesla mit knapp 173'000 Stück gut ein Fünftel weniger seiner in China produzierten Autos, die zum Teil nach Europa exportiert werden. Die seit Februar in China erhältliche neue Version des Bestsellers Model Y legte zuletzt allerdings deutlich zu, mit anderthalb Mal so vielen Auslieferungen im März wie im Vormonat. Tesla hatte die Produktion des Model Y für mehrere Wochen pausiert, um die Fertigung auf die erneuerte Generation umzustellen.

In Europa sieht es ähnlich aus: Nach offiziellen Daten vom Dienstag erlitt die Marke in Frankreich, ihrem zweitgrößten europäischen Markt, einen Rückgang um fast 37 Prozent auf 3'157 verkaufte Elektroautos. In Schweden verzeichnete Tesla ein Minus von 64 Prozent bei 911 Auslieferungen. Auch in Dänemark und den Niederlanden fand Tesla fast zwei Drittel weniger Abnehmer. Norwegen lag mit rund 2'200 Elektroautos nur ein Prozent unter dem Vorjahresmonat.

Befremden über Musk, wachsende chinesische Konkurrenz

Während in Europa das Befremden von Kunden über das politische Engagement von Firmenchef Elon Musk an der Seite von US-Präsident Donald Trump ein Bremsklotz für Tesla ist, dürfte es in China vor allem die starke heimische Konkurrenz mit vielen neuen Modellen sein. Chinas größter E-Autobauer BYD steigerte den Absatz im März um 23 Prozent auf rund 371.000 Pkw, wobei neben reinen E-Autos auch Plug-in-Hybride mitgezählt sind. Analysten von Counterpoint Research prognostizieren, dass BYD in diesem Jahr Tesla als weltweit führenden E-Autobauer überholen wird.

