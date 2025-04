Chinas grösster Autohersteller neu in der Schweiz: 12 Dinge, die du über BYD wissen musst

Chinas grösster Autohersteller wagt den Schritt in die Schweiz. Ab April können die Modelle von BYD auch hierzulande erstanden werden. Folgendes musst du dazu wissen:

Die Modelle

In der Schweiz werden zuerst drei BYD-Modelle angeboten: die beiden vollelektrischen SEAL und Sealion 7 sowie der Plug-in-Hybrid Seal U DM.

Der BYD Seal ist ab heute in der Schweiz erhältlich. bild: BYD

Auch der Sealion 7 kann hierzulande ab knapp 50'000 Franken gekauft werden. bild: byd

Das Trio wird vom Plug-in-Hybrid Seal U DM komplettiert bild: BYD

Batterie

Seal und Sealion 7 sind unabhängig der Version beide mit einer 82.5 kWh-Batterie ausgestattet.

Mit den beiden Seal-Varianten (Design / Excellence AWD) werden damit (bescheidene) Reichweiten von 520 bis 570 Kilometer erreicht.

Vom Sealion 7 existieren drei verschiedene Varianten (Comford RWD, Design AWD, Excellence AWD) mit (bescheidenen) Reichweiten von 456 bis 502 Kilometern.

Der Plug-in-Hybrid Seal U DM kann ohne Stop über 1000 Kilometer gefahren werden.

Preise

Der BYD Seal kostet rund 10'000 Franken mehr als ein Model 3 bild: watson.ch

Die Preise für den Seal bewegen sich zwischen 48'990 und 53'990 Franken.

Ein Sealion 7 kostet zwischen 49'990 und 60'990 Franken.

Der Plugin-Hybrid gibt es ab 42'990. Die teuerste Ausführung schafft es mit 49'990 Franken gerade noch so unter 50'000.

Geleased werden kann ein BYD zu einem Zinssatz von 0 % bei einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten. Als weiteres Verkaufsargument locken 3'000 Kilometer kostenloses Laden pro Jahr.

Laden

Die «Stats» des Sealion 7 bild: watson.ch

In Sachen Ladegeschwindigkeit kann BYD (Build Your Dreams) mit den besten mithalten. Von 30 auf 80 Prozent dauern im Sealion 18 bis 24 Minuten, im Seal 26 Minuten. BYD produziert eigene LAdestationen mit denen zukünftig mit über einem Megawatt geladen werden kann. Der Hersteller spricht von bis zu 2 Kilometern Reichweite pro Sekunde.

Filialen

Die Verkaufsstellen von BYD (oberer roter Ring) und Tesla (unterer roter Ring) sind in Zürich nur einen Steinwurf voneinander entfernt. bild: screenshot google maps

BYD startet im April mit drei Verkaufsfilialen in der Schweiz, eine in Zürich und zwei im Tessin. Auffallend ist: Sowohl die Filiale in Zürich an der Uraniastrasse, als auch diejenige in Cadenazzo, befinden sich in unmittelbarer Nähe zu einer Tesla-Filiale. Bis Ende Jahr sollen schweizweit 15 Verkaufstellen eröffnet werden.

Produktion

Zu Beginn werden die hierzulande verkauften Fahrzeuge nicht aus europäischer Produktion stammen. Sobald das Werk in Ungarn Ende dieses Jahres den Betrieb aufnimmt, wird dies aber der Fall sein. Ein zweites BYD-Werk entsteht in der Türkei, ein drittes, dessen Standort bisher nicht bekannt ist, ist in Planung.

Schweizer Design

Für das Innendesign der Fahrzeuge von BYD ist der Schweizer Michele Jauch Paganetti verantworlich.

Grösse

Aktuell werden die BYD-Autos noch mit dem Schiff nach Europa gebracht. Das soll sich aber bald ändern. Bild: www.imago-images.de

BYD hat 2024 hinter Toyota und VW weltweit am drittmeisten Autos verkauft. Ziel ist es, der weltgrösste Autohersteller zu werden.

Made in China

BYD ist nach verkaufter Stückzahl Chinas grösster Autohersteller. Auch weltweit ist BYD Top, und zwar in der Kategorie «Hersteller von Fahrzeugen mit neuer Antriebstechnologie» – wie es die Firma selbst nennt. Darunter laufen reine Elektro- aber auch Hybrid-Fahrzeuge. Davon verkaufte BYD 2024 über 4,2 Millionen Stück. Dazu gehören neben Personenkraftfahrzeugen auch Busse und Sattelzugmaschinen.

Umsatz

Der Umsatz von BYD lag 2024 bei 107,7 Milliarden Dollar – derjenige von Tesla als Vergleichsgrösse bei 97,7 Milliarden. Während Tesla rund 1,8 Millionen PkWs verkaufte, waren es bei BYD etwas mehr als 3 Millionen.

Vergleich mit Tesla

Auch bei den reinen Elektroautos hat BYD Tesla überholt. Im Q3 2024 lieferte der Hersteller aus Shenzhen 526'409 Elektroautos aus – 35'000 mehr als die Musk-Firma.

Innovation

Mit diesem Video ging BYD viral: Yangwang U9 springt über Schlaglöcher Video: extern/yangwang

BYD versteht sich selbst mehr als Technologie-Konzern, denn als Autohersteller. Der Konzern beschäftigt rund 110'000 Ingenieure und Techniker. Jeden Tag meldet BYD 40 Patente an.

Ob sich Innovationen wie automatisches Hüpfen über Schlaglöcher, Karaokemaschinen im Auto und eingebaute Drohnen (in Kooperation mit DJI), die während der Fahrt gestartet werden können, durchsetzen werden, wird sich zeigen.