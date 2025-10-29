freundlich12°
Pilatus baut drei PC-24 Jets für die französische Marine

Pilatus baut drei PC-24 Jets für die französische Marine

29.10.2025, 14:2429.10.2025, 14:24

Die Pilatus Flugzeugwerke haben einen Auftrag aus Frankreich erhalten. Die französische Marine wird als erstes europäisches Militär den PC-24 Super Versatile Jet einsetzen.

An airplane of the type Pilatus PC-24 lands at the Buochs Airport in the Canton of Nidwalden in Switzerland, pictured on March 8, 2018. After the test flights have been successfully completed, the mod ...
Ein Flugzeug des Typs Pilatus PC-24 landet auf dem Flughafen Buochs im Kanton Nidwalden.Bild: KEYSTONE

Gekauft werden die Jets von Jet Aviation France und von der französischen Marine geleast. Die Auslieferung des ersten von drei PC-24-Jets ist laut einer Mitteilung vom Mittwoch für Februar 2026 geplant.

Der PC-24-Jet ist den Angaben nach auch für Einsätze auf kurzen, unbefestigten Start- und Landebahnen zugelassen. Das Flugzeug kann unter anderem für die Ausbildung von Piloten für den Instrumentenflug (IFR) genutzt werden.

Die Aufnahme der PC-24 in die französische Marine unterstreiche die Vielseitigkeit des Super Versatile Jets und den Anspruch von Pilatus, auch staatlichen Betreibern Lösungen anzubieten, die über traditionelle Ausbildungsaufgaben hinausgehen würden, heisst es weiter. (sda/awp)

Mehr zu Pilatus:

«Massive Zusatzkosten»: Pilatus liefert USA ab sofort keine Flugzeuge mehr
Themen
Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es
