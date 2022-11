Konzerne und Banken müssen abgeben: Tschechisches Parlament verabschiedet Übergewinnsteuer

Die Sondersteuer soll vom 1. Januar 2023 an für drei Jahre erhoben werden. Die betroffenen Firmen sollen eine Zusatzabgabe in Höhe von 60 Prozent auf Gewinne zahlen, die mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt der letzten vier Jahre liegen.

Tschechiens Parlament hat eine Übergewinnsteuer für Energieunternehmen, Bergbau- und Mineralölkonzerne sowie Banken beschlossen. Nach dem Abgeordnetenhaus stimmte am Donnerstag auch die zweite Parlamentskammer, der Senat, für das Gesetzesvorhaben. Nun fehlt nur noch die Unterschrift des Präsidenten.

Nach internationaler Kritik an seinen jüngsten Raketentests hat Nordkorea gegen die Regierung seines Nachbarn Südkorea ausgeteilt. Die einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong Un, Kim Yo Jong, warf der südkoreanischen Regierung vor, ein «treuer Hund» und «Handlanger» ihres Verbündeten USA zu sein. «Sobald die USA über ihre ‹unabhängigen Sanktionen› gegen die Volksrepublik sprachen, plapperte Südkorea das nach, was Erstere sagten», wurde die Parteifunktionärin am Donnerstag von den staatlich kontrollierten Medien zitiert. «Ich frage mich, warum die Südkoreaner bei solchem Verhalten der Regierung von (Präsident) Yoon Suk Yeol und anderer Idioten passiv bleiben, die weiter eine gefährliche Situation schaffen.»