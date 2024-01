New Yorker Betrugsprozess vor Abschluss – Trump teilt erneut aus

In dem Zivilprozess geht es um die Zukunft des Firmenimperiums des 77-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft warf Trump, dessen Söhnen und Mitarbeitern vor, den Wert der Trump Organization jahrelang manipuliert zu haben, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen. Richter Engoron hatte dies vor dem Prozess bereits bestätigt. Nach einem Urteil, das bis Ende des Monats angekündigt ist, könnte der Fall noch in Berufung gehen.

Trump bezeichnete sich in dem Gerichtssaal im Süden von Manhattan noch einmal als «unschuldigen Mann». Generalstaatsanwältin Letitia James hasse ihn und Richter Arthur Engoron habe «seine eigene Agenda», wetterte Trump, der die beiden zuvor inner- und ausserhalb des Gerichtssaals schon mehrfach beleidigt und dafür auch schon eine Geldstrafe kassiert hatte. Richter Engoron forderte Trumps Anwälte auf, ihren Mandanten zu zügeln.

Der Betrugsprozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in New York geht auf die Zielgerade. Am Donnerstag hielten beide Seiten in dem Zivilprozess ihre Abschlussplädoyers. Während die Anwälte der Staatsanwaltschaft noch einmal detailliert die Betrugsanschuldigungen gegen Trumps Firmenimperium, die Trump Organization, darlegten, wiesen die Verteidiger erneut jegliches Fehlverhalten Trumps und seiner Söhne Eric und Donald Jr. zurück. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Strafe von 370 Millionen US-Dollar (etwa 340 Millionen Euro).

Was den Schweizer Starbucks-Chef an Kunden überrascht und wie er seinen Kaffee mag

Stefan Hungenberg leitet Starbucks in der Schweiz und in Österreich. Er will das Filialnetz erweitern, sieht in hohen Mindestlöhnen kein Problem und verrät, welches Konzept er als Nächstes in der Schweiz einführen will.

Stefan Hungenberg macht so viele Menschen wach wie kaum jemand: Er ist Chef von 57 Starbucks-Filialen in der Schweiz. Dabei soll es nicht bleiben, verrät er im Gespräch im neu renovierten Kaffeehaus am Zürcher Bahnhofplatz.