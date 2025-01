Bezos macht Musk Konkurrenz – der Start von New Glenn im Livestream

New Glenn soll heute abheben. Bild: Screenshot X

Bezos macht Musk Konkurrenz – der Start von Rakete «New Glenn» im Livestream

Jeff Bezos will der Weltraummission von Elon Musk Konkurrenz machen. Von Cape Canaveral aus soll die Rakete «New Glenn» heute abheben.

Amazon- und Blue-Origin-Chef Jeff Bezos will Elon Musk im Rennen um die Eroberung des Weltraums Konkurrenz machen. Heute startet erstmals seine Rakete New Glenn vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral in den USA. Der Start soll um circa 8 Uhr Schweizer Zeit erfolgen.