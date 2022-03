Der Engländer Ellis Ward teilte auf Twitter fleissig falsche Geschichten aus dem Arbeitsalltag des Polizisten «Inspector Winter». Als 2011 eine Demonstration im Londoner Stadtteil Tottenham ausartet, berichtet Ward in seinen Tweets vom Geschehen. Seine Statements waren so gut, dass ihn diverse nationale Medien zitierten oder interviewten. Der «Daily Telegraph» soll ihm sogar 600 Pfund Honorar für eine Kolumne mit dem Namen «On the Frontline» bezahlt haben.

Für Furore sorgte aber vor allem ihr extravaganter Lebensstil: Teure Autos, Designermode und Ferien in der Ferne. All dies leistete sie sich mit dem Geld, das eigentlich verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen zugestanden wäre. 2015 fand Fairfax Media heraus, dass von den behaupteten 300'000 US-Dollar nur schätzungsweise 7000 US-Dollar wirklich gespendet wurden. Davon sollen mindestens 1000 US-Dollar erst überwiesen worden sein, als Gibson von der Recherche erfuhr.

Annabelle Gibson behauptete zudem, sie würde grosse Teile ihrer erzielten Gewinne an Wohltätigkeitsorganisationen spenden. Ein Ermittlungsteam aus verschiedenen Journalisten fand heraus, dass sie nicht nur in Bezug log , sondern auch, dass ihre Krankheitsgeschichte, ihr Privatleben, ihre Geschichte und ihr Alter nicht stimmen.

Auf ihrem Instagram-Account und anderen sozialen Medien propagierte die junge Unternehmerin umstrittene Praktiken zur Heilung von Krebs. Darunter zum Beispiel die in den USA verbotene Gerson-Therapie, die mittels vegetarischer Ernährung und der Einnahme von Nahrungsergänzungsmittel Krebspatienten heilen soll. Sie gab an, ihren eigenen Krebs mit gesunder Ernährung, Naturheilkunde und alternativen Therapien besiegt zu haben.

In Interviews gab Gibson an, diverse Arten Krebs, darunter Blut-, Hirn- sowie Gebärmutterhalskrebs, besiegt zu haben. Sie glaubte, dies sei auf eine Gebärmutterhalskrebs-Impfung zurückzuführen. Weiter beharrte sie beispielsweise darauf, einen Schlaganfall erlitten zu haben und bei einer Herzoperation kurzzeitig tot gewesen zu sein.

Die Australierin wurde 1991 in Launceston, Tasmanien geboren und begann nach dem frühzeitigen Abbruch ihrer schulischen Ausbildung die Lehre in einer Catering-Firma. Bekannt wurde sie durch die Lancierung ihrer Gesundheits-App «The whole Pantry». Ausserdem startete sie einen Blog, auf welchem sie ihren Kampf gegen den Krebs beschrieb.

Als mehrere kubanisch-amerikanische Autoren Carolls Schriftstücke lasen, entdeckten sie in seinem Spanisch inhaltliche sowie grammatikalische Fehler und Wörter, die sonst nur in mexikanischem Slang verwendet werden.

Er schrieb in Essays darüber, wie er durch TV-Sendungen die englische Sprache lernte und gewann für seine Texte sogar einige Preise. Freunde aus seiner Kindheit erzählten ausserdem, dass er bereits in frühen Jahren begann, seine Geschichten auszuschmücken und zu erfinden. Und er hörte bis zu seinem Tod nicht damit auf.

Als Assistenzprofessor für Englisch an der George Washington Universität genoss er den Ruf als fordernden Mentor. Er spornte seine Schüler an, ihre Träume zu verwirklichen. Seine Schüler schildern, wie er auch im Unterricht immer wieder spektakuläre Geschichten erzählte, darunter auch die seiner Immigration.

Damals, als die Sowjets meine Babcia nach Sibirien deportiert haben ...

Der Gulag in Sibirien, ein Waisenhaus in Indien, ein Krankenhaus in Afrika, ein Gefängnis in Italien. Das Leben meiner Grossmutter nahm viele Wendungen, aber irgendwie fand sie ein Happy Ever After.

Am 10. Februar 1940 kamen die Sowjets in das Haus meiner Babcia in Polen, hielten ihrem Vater eine Pistole an den Kopf und sagten, die Familie müsse gehen.