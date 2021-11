Das sind die meistkommentierten Sehenswürdigkeiten der Schweiz, Europas und der Welt

Welche Sehenswürdigkeit beeindruckt Menschen so sehr, dass sie dies mit der ganzen Welt und einer Online-Bewertung teilen? Wir haben die Resultate für die Schweiz, Europa und die ganze Welt.

Welches ist die meistkommentierte Sehenswürdigkeit der Welt? Um dies zu messen, können verschiedene Massstäbe beigezogen werden. Wir präsentieren euch hier die Highlights in der Schweiz, Europa und der Welt. Als Kriterium haben wir die Anzahl Bewertungen auf Google Maps gewählt.

SCHWEIZ

Beginnen wir mit der Schweiz. Wenig überraschend schafft es das international beliebte Luzern gleich doppelt auf die vordersten Plätze. Doch ganz oben steht ein Naturspektakel aus einer anderen Ecke der Schweiz. Vergeblich sucht man in den vordersten Positionen nach dem Matterhorn. Nur 2386 Personen waren bisher so beeindruckt vom Berg, dass sie diesen auf Google Maps bewerteten.

Die Schweizer Sehenswürdigkeiten gehören bei Google Maps allerdings eher zu den Mauerblümchen. In den Top 450 ist keine einzige vertreten, dafür fehlen dem Rheinfall rund 10'000 mehr Feedbacks.

Grossmünster, Zürich

6681 Bewertungen bild: shutterstock

Schloss Greyerz

6994 Bewertungen bild: shutterstock

Verkehrshaus, Luzern

9727 Bewertungen bild: shutterstock

Zoo Basel

11'220 Bewertungen bild: shutterstock

Jet d'Eau, Genf

11'641 Bewertungen bild: shutterstock

Schloss Chillon

12'833 Bewertungen bild: shutterstock

Löwendenkmal, Luzern

13'905 Bewertungen bild: shutterstock

Zoo Zürich

19'778 Bewertungen bild: shutterstock

Kapellbrücke, Luzern

21'287 Bewertungen bild: shutterstock

Rheinfall, Neuhausen

48'379 Bewertungen bild: Shutterstock

Daten und Quellen Die Listicles entstanden mit den Daten von Vergleich.org , welche die Bewertungen auf Google Maps von europäischen Sehenswürdigkeiten ausgewertet hat und für watson die Auswertung der Schweizer Highlights nachreichte.

EUROPA

In Europa stiehlt der Trevi-Brunnen in Rom allen die Show. Der wohl berühmteste Brunnen der Welt beeindruckt auch durch seine Bauzeit: 30 Jahre benötigte das Kunstwerk. Immer wieder taucht er auch in Filmen auf. Auffallend: Paris und Rom sind beide dreifach in den Top 10 vertreten.

In Klammern nach der Anzahl Bewertungen der weltweite Platz mit allen Sehenswürdigkeiten der Welt:

10. Puerta del Sol, Madrid

152'017 Bewertungen (30.) Bild: shutterstock

9. Arc de Triomphe, Paris

153'503 Bewertungen (29.) Bild: shutterstock

8. Pantheon, Rom

154'443 Bewertungen (28.) Bild: shutterstock

7. Roter Platz, Moskau

163'022 Bewertungen (25.) Bild: shutterstock

6. La Sagrada Familia, Barcelona

163'323 Bewertungen (24.) Bild: shutterstock

5. Alexanderplatz, Berlin

164'190 Bewertungen (23.)

4. Louvre, Paris

221'257 Bewertungen (9.) Bild: shutterstock

3. Eiffelturm, Paris

269'781 Bewertungen (4.) Bild: shutterstock

2. Kolosseum, Rom

272'317 Bewertungen (3.) Bild: shutterstock

1. Trevi-Brunnen, Rom

285'157 Bewertungen (2.) Bild: shutterstock

WELTWEIT

Zum Abschluss noch der Blick in die ganze Welt – ohne Europa. Mit der Masjid al-Haram finden wir hier die meistkommentierte Sehenswürdigkeit. Sie verdrängt die europäischen Spitzenreiter wie den Trevi-Brunnen, das Kolosseum und den Eiffelturm auf die Ränge 2 bis 4.

In Klammern nach der Anzahl Bewertungen der weltweite Platz mit allen Sehenswürdigkeiten Europas:

10. Taj Mahal, Indien

188'091 Bewertungen (17.) bild: shutterstock

9. Bosque de Chapultepec, Mexiko

199'715 Bewertungen (15.) Bild: shutterstock

8. India Gate, Indien

201'691 Bewertungen (14.) Bild: shutterstock

7. Al-Masjid an-Nabawi, Saudi-Arabien

205'813 Bewertungen (13.) Bild: shutterstock

6. Walt Disney World Resort, USA

219'197 Bewertungen (11.) Bild: shutterstock

5. Central Park, USA

225'244 Bewertungen (8.) Bild: shutterstock

4. Ibirapuera Park, Brasilien

229'986 Bewertungen (7.) Bild: shutterstock

3. Zócalo, Mexiko

234'825 Bewertungen (6.) Bild: shutterstock

2. Gateway of India, Mumbai, Indien

247'095 Bewertungen (5.) Bild: shutterstock

1. Masjid al-Haram, Saudi-Arabien