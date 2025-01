In Pacific Palisades wurden ganze Ortsteile von der Feuersbrunst dem Erdboden gleichgemacht. Bild: keystone

Brände in Los Angeles – Satellitenbilder zeigen Ausmass der Feuerkatastrophe

Seit zwei Tagen wüten rund um die Millionen-Metropole Los Angeles zahlreiche Waldbrände. Satellitenaufnahmen zeigen eindrücklich, wie die Feuerwalze ganze Landstriche und Stadtteile verwüstet hat.

Philipp Reich

In der Stadt Los Angeles im US-Staat Kalifornien wüten derzeit schwere Waldbrände. Seit Dienstagmorgen sind gleich sechs Feuer ausgebrochen, nur eines konnte bislang gelöscht werden. Begünstigt durch starke Winde und ungewöhnlich trockene Bedingungen sowie hohe Temperaturen entwickelten sich die anderen fünf Feuer rasch zu einer der schlimmsten Brandkatastrophen in der jüngeren Geschichte der Region.

Innert zwei Tagen weiteten sich die Flammen auf eine Fläche von über 100 Quadratkilometern aus. Fast 2000 Gebäude wurden bereits zerstört, weitere 28'000 gelten als gefährdet. Über 130'000 Menschen sind aus ihrem Zuhause geflüchtet. Fünf Personen fielen den Flammen bislang zum Opfer.

So wüten die verheerenden Brände rund um Los Angeles. Video: watson/lucas zollinger

Am stärksten betroffen sind die Wohnviertel Pacific Palisades, zwischen den Santa Monica Mountains und dem Pazifik, und Altadena, zwischen den San Gabriel Mountains und der Stadt Pasadena nordöstlich von Downtown Los Angeles.

Altadena

Satellitenbilder zeigen eindrücklich, wie die Flammen in diesen Ortsteilen gewütet haben. Unten ein Vorher-Nachher-Ausschnitt eines Ortsteils in Altadena. Fast sämtliche Häuser wurden vom Feuer komplett zerstört.

Google Maps) bilder: maxar via ap

Etwas weiter südlich, ebenfalls in Altadena, als die Flammen noch wüteten: Noch brennen nicht alle Häuser. Der Wind sorgte allerdings dafür, dass die Flammen auch auf viele benachbarte Häuser überschwappten.

Google Maps) bilder: maxar via ap

Google Maps) bilder: maxar via ap

Etwas später: Kurzwellige Infrarot-Bilder (SWIR) zeigen, dass sich das Feuer durch ganz Ost-Altadena gefressen hat. Fast jedes Gebäude steht in Flammen, rund 500 wurden komplett zerstört. Hunderte Feuerwehrleute kämpften vergeblich gegen die Feuersbrunst an.

Google Maps) bild: maxar via ap

Google Maps) bild: maxar via ap

So sah das am Mittwoch in Altadena dann aus:

Bild: keystone

Pacific Palisades

Am Westrand von Los Angeles wütet seit Dienstag das «Palisades Fire». Vom Brandherd in den Santa Monica Mountains schwappte das Feuer innert Kürze auf das noble Wohnviertel Pacific Palisades über, wo auch zahlreiche Hollywood-Promis residieren. Hier wurden 1200 Häuser zerstört, über 40'000 Menschen wurden evakuiert.



Google Maps) Bild: keystone

Ähnlich wie in Altadena wurden auch hier ganze Landstriche und Wohnviertel von den Flammen heimgesucht, wie Drohnenbilder zeigen. Wo einst Häuser, Schulen und Geschäfte standen, ist jetzt nur noch Schutt und Asche.

Das Feuer stiess sogar bis an die Küste durch. Das Vorher-Nachher-Bild unten zeigt den berühmten Pacific Coast Highway zwischen Topanga Beach und Big Rock. Auch hier sind fast alle Häuser komplett abgebrannt.