Nebel
Wladimir Putin

Russlands Wladimir Putin nennt europäische Regierungschefs «Ferkel»

Russia&#039;s President Vladimir Putin speaks as he meets with President Donald Trump Friday, Aug. 15, 2025, at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Trump Putin
Wladimir Putin zeigt sich gegenüber den europäischen Staatschefs unversöhnlich. (Archivbild)Bild: keystone

«Ferkel»: Putin beschimpft europäische Regierungschefs

Wladimir Putin beleidigt westliche Politiker. Nur einen nimmt er ausdrücklich aus.
17.12.2025, 22:4517.12.2025, 22:45

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat sich am Mittwoch drastisch über westliche Staats- und Regierungschefs geäussert. Bei einem Treffen mit Militärs seiner Armee nannte er sie laut Medienberichten «Ferkel».

Putin liess offen, wen er damit meinte. Er beschuldigte die westlichen Staats- und Regierungschefs aber damit, gemeine Sache mit dem früheren US-Präsidenten Joe Biden gemacht zu haben, der den Krieg in der Ukraine vom Zaun gebrochen habe.

Noch zuvor hatte der Kreml mit der vagen Andeutung überrascht, dass er erstmals bereit sei, in den Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine auch über ausländische Sicherheitstruppen in dem Land zu verhandeln.

Putin lobt allein Donald Trump

Beim Treffen mit hochrangigen Militärs zeigte sich Putin dann aber unversöhnlich und demonstrierte Siegesgewissheit. Allein in diesem Jahr seien mehr als 300 Ortschaften im Nachbarland erobert worden, behauptete er.

«Darunter sind auch grosse Städte, die vom Gegner in Festungsknoten mit dauerhaften Wehranlagen verwandelt wurden.»
Wladimir Putin
FILE - President Donald Trump and Russia&#039;s President Vladimir Putin talk, Aug. 15, 2025, at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File) Europe Summit Trump
Wladimir Putin und Donald Trump (Archivbild): Der russische Staatschef setzt auf den US-Präsidenten.Bild: keystone

Russische Truppen waren im Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert, die sich seither mit westlicher Unterstützung gegen die Invasion wehrt. Putin lobte in dem Zusammenhang nicht nur die eigene Armee, die sich trotz der westlichen Unterstützung für Kiew als überlegen herausgestellt habe, sondern auch die eigene Rüstungsindustrie. Als Beispiel führte er erfolgreiche Tests des strategischen Marschflugkörpers Burewestnik und des Unterwasserapparats Poseidon an, aber auch die mobile Mittelstreckenrakete Oreschnik, die bis Jahresende an die Streitkräfte ausgeliefert werden soll.

Bei der Sitzung pries Putin auch erneut US-Präsident Donald Trump. Die Verhandlungen mit der neuen US-Regierung machen seinen Angaben nach Fortschritte. Dem «kollektiven Westen» insgesamt gab er hingegen einmal mehr die Schuld an dem von ihm befohlenen Krieg gegen die Ukraine. «Im Grunde hat der Westen selbst den Krieg entfacht. Wir versuchen nur, das zu beenden.»

Mehr zum Thema:

Analyse
Erfolgreiche U-Boot-Attacken: Ukraine trifft Russland an empfindlicher Stelle
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Poly Tick
17.12.2025 22:46registriert Oktober 2023
Na Putin... Nervös?
281
Melden
Zum Kommentar
avatar
MartinZH
17.12.2025 23:10registriert Mai 2019
Immer diese Täter-Opfer-Umkehr aus dem Kreml langweilt nur. 🥱

Aber man merkt, Putin steht unter Druck: Die "Ferkel"-Äusserung, das Trump-Lob, ein mögliches Entgegenkommen, etc. – die übliche Kreml-Taktik: Es werden völlig verschiedene, sich z.T. widersprechende Botschaften abgesondert, nur um zu verwirren und um Zeit (und damit wieder Handlungsspielraum) zu gewinnen.

Da man dieses Kommunikations-Verwirrspiel aus dem Kreml kennt, sollte man den Verkündungen gar nicht gross beachten, denn es ist immer dasselbe.

Es gilt stets: Putin ist an seinen Taten zu messen – und nicht an seinen Worten.
221
Melden
Zum Kommentar
avatar
Schlaf
17.12.2025 22:59registriert Oktober 2019
Putin wollte doch die Ukraine von Nazis befreien?!
Jetzt ist dann der ganze Westen, ausser Friedenstäubchen Trump natürlich schuld, dass Putin die Ukraine angreifen mussten.

Und ja, Ferkel wäre für dieses Scheusal eine verniedlichende "Beleidigung".
201
Melden
Zum Kommentar
3
