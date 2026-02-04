bedeckt
Wladimir Putin

Putin-Vertrauter dementiert Epstein-Verbindungen nach Moskau

04.02.2026, 16:2404.02.2026, 16:24

Der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin, Kirill Dmitrijew, hat Verdächtigungen einer Verstrickung des russischen Geheimdienstes in den Epstein-Skandal als Lüge zurückgewiesen. «Die verzweifelten, verkommenen und verlogenen linken Eliten verfallen in Panik und versuchen, in die Irre zu führen», schrieb er auf der Plattform X.

Die Welt sei der Lügen «satanistischer liberaler Eliten» aber überdrüssig und durchschaue sie. Damit kommentierte er Vermutungen des polnischen Regierungschefs Donald Tusk, dass der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein Verbindungen zum russischen Geheimdienst hatte.

RUSSIA, MOSCOW - JANUARY 29, 2026: Russian Presidential Envoy on Foreign Investment and Economic Cooperation Kirill Dmitriyev attends a meeting between Vladimir Putin, President of Russia, and Mohamme ...
Putin-Vertrauter Kirill Dmitrijew.Bild: IMAGO / Anadolu Agency

Während Dmitrijew Vermutungen über eine Spur nach Russland zurückwies, spekulierte er in anderen Posts bei X über Verbindungen Epsteins unter anderem zum Nobelpreiskomitee. Der Mann, der dafür verantwortlich gewesen sei, dass US-Präsident Barack Obama 2009 überraschend den Friedensnobelpreis zuerkannt bekam, sei häufig Gast bei Epstein gewesen, behauptete er. Auch hinter dem Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch 2014 meint er eine Spur zu Epstein zu erkennen.

Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. 2019 starb er in Haft. Dmitrijew ist Russlands Chefunterhändler bei den Gesprächen mit den USA. Dem Vernehmen nach hat er gute Beziehungen zum Sondergesandten Donald Trumps, Steve Witkoff, aufgebaut. Der Epstein-Skandal belastet seit Monaten das Weisse Haus. (hkl/sda/dpa)

Themen
Trump pöbelt gegen CNN-Reporterin Kaitlan Collins
