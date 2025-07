Manchmal muss es einfach Pasta sein. Und im Sommer sind's diese 5 Rezepte hier

Wir wollen hier nicht das Rad neu erfinden. Wir wollen nur unsere liebsten Sommer-Pasta-Gerichte essen.

Comfort Food: Anfangs Jahr wurde dies als einzig wahrnehmbarer Food-Trend identifiziert. Und nein, es gibt weiterhin keine passgenaue deutsche Übersetzung – weshalb dieser Anglizismus im Deutschen gebräuchlich bleibt. Letztendlich weiss aber jede und jeder, was gemeint ist: Gerichte, die einem ein wohliges Gefühl geben und einen über allfällige Sorgen des Alltags hinwegtrösten.

Etwa so muss sich Comfort Food anfühlen.

(Ja, das ist Anna Magnani. Ja, sie ist die Grösste 🖤)

Bild: imdb

Denn, ohhhh ja, rundum sind wir alle mit Unsicherheiten konfrontiert. Und weil wir nur schon die Welt um uns herum als stressig empfinden, gönnen wir uns gerne etwas Trost – gerade was das Essen betrifft.

Nun wird Comfort Food aber gemeinhin mit währschaftem, nahrhaftem Essen in Verbindung gebracht: Grosis Hackbraten. Älplermagronen. Ein deftiges Lamm-Curry. Gerichte, die auch nach dem Verzehr noch von innen wärmen ... alles Zeugs, das sich nicht gerade nach leichter, sommerlicher Kost anhört.

Naja, wenn Gennaro kocht, ist alles Comfort Food. Bild: gennarocontaldo.com

Gibt es sommerliches Comfort Food? In meinem Fall: oh ja.

Und es ist ebenso offensichtlich wie unoriginell: Pasta. Ein Teller Pasta, und schon geht's einem besser.

«The cure to depression? A plate of good pasta. The cure to a broken heart? The next girl.» Antonio Carluccio

Jap. Leuchtet ein. Zumal eine selbstgemachte Lasagne aus dem Ofen oder ein Teller Tagliatelle verdi al ragù ganz klar die klassische Definition von Comfort Food erfüllen. Doch auch etwas weniger deftige, etwas frischere, sommerlichere Pastagerichte wecken ähnliche comfortfoodige Gefühle.

So. Und wer nun kreative Fusion-Gerichte der Sorte Miso-Pesto oder Za'atar and Halloumi Cacio e Pepe erwartet, wird nun leider enttäuscht werden. (Diese Rezepte bringe ich ein andermal.) Hier kommen schlichte, wohlige Pastarezepte, die ich den Sommer über koche. Ich will hier nicht das Rad neu erfinden. Ich will nur meine liebsten Sommer-Pasta-Gerichte essen – und vielleicht auf die Art etwas «Comfort» bekommen. 😉

Los geht's!

Pasta alla Tallulah

Bild: Food network

«Das ist meine Go-to-Pasta», so meine Tochter, als ich sie jüngst fragte, was sie da eigentlich am Kochen sei. «Ich koche fast nur noch dies. Irgendwie habe ich immer am meisten Lust darauf.» Und in der Tat, so allgegenwärtig ist diese Pasta im Alltag meiner Tochter (im Grunde ist es eine leichtere Version einer Puttanesca – mit Cherrytomaten anstelle von Pelati), dass ihre Kumpels das Rezept längst nach ihr benannt haben.

Zutaten:

Menge für 1 hungrige Teenagerin – wie immer aber gilt: Augenmass und Common Sense (so macht es Tallulah).

100 g Penne rigate (oder ähnliche kurze Pasta)

2 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe, geschält und fein gehackt

2–3 Sardellenfilets, grob gehackt

eine Handvoll schwarze Oliven, entsteint und grob gehackt

1 EL Kapern

eine kleine Handvoll Cherrytomaten, geviertelt

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

Pasta gemäss Packungsangaben kochen in mässig gesalzenem Wasser (nicht zu salzig – in der Sauce hat es Sardellen). Küchenwecker stellen auf 1 Minute weniger, als auf der Packungsangabe steht.

Derweil in einem Wok o. Ä. Knoblauch im Olivenöl bei mittlerer Hitze 1 Minute anbraten. Danach Sardellenfilets beigeben und «schmelzen» lassen.

Nach und nach Oliven, Kapern und Cherrytomaten beigeben. Abschmecken.

1 Minute vor Ablauf der auf der Packung angegebenen Garzeit die Pasta mit einem Schaumlöffel direkt in die Saucenpfanne geben. Untermischen und sofort servieren – bei Bedarf mit etwas frisch geriebenem Parmesan.

Spaghetti al limone come lo fanno al River Cafe

Bild: shutterstock

Zitronen! Der Geschmack des Mittelmeers und des Sommers! Selbstredend kann man damit mehr als Sorbets und Desserts zubereiten. Pasta-Rezepte gibt es etwa etliche. Diese Rezeptvariante kenne ich vom grossartigen «River Cafe Cookbook» und sie ist die Einfachheit selbst.

Zutaten:

Für 2 Personen (ja, auch hier: Mengen variabel und nach Common Sense)

160 g Spaghetti

Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Saft von 1 Zitrone; vorher noch etwas Zeste abreiben

50 ml Olivenöl

50 g Parmesan, frisch gerieben

1 kleine Handvoll frisches Basilikum, Blätter fein zerrupft

Zubereitung:

Spaghetti gemäss Packungsangaben kochen.

Derweil Zitronensaft, Olivenöl und Parmesan untermischen. Mit 2–3 EL Pastawasser, Pfeffer und ev. etwas Salz abschmecken. Je nach Geschmack mehr oder weniger Zitronensaft etc. beigeben.

Spaghetti ableeren, Sauce beigeben und gut untermischen, damit jeder Pastastrang mit Käse bedeckt ist. Basilikum und etwas Zitronenzeste untermischen.

Linguine ai fiori di zucca

Bild: giallozafferano

Fiori di zucca? Das sind Zucchiniblüten, Leute! Jene hübschen gelben Blüten, die sich am einen Ende einer Zucchini ergeben. Wenn man 1-2 Zucchinipflanzen im Garten hat, bekommt man die gratis dazu, quasi.

Zutaten:

Für 4 Personen

400 g Linguine

400 g Zucchiniblüten

1 Knoblauchzehe, geschält und in feine Streifen geschnitten

Bei Bedarf ein getrockneter roter Chili, zerbröselt

30 g Sardellenfilets, grob gehackt

Olivenöl

Salz

Zubereitung:

Linguine gemäss Packungsangaben kochen.

Zucchiniblüten putzen: Stiel, Stempel und die zähen grünen Blätter um den Kelch entfernen. In kaltem Wasser waschen und in einem Sieb abtropfen lassen.

Derweil in einem Wok o. Ä. Knoblauch und Chili im Olivenöl bei mittlerer Hitze 1 Minute anbraten. Danach Sardellenfilets beigeben und schmelzen lassen. Zucchiniblüten hinzufügen und einige Minuten lang mit geschlossenem Deckel köcheln, bis die Blüten welk sind.

Wenn die Linguine al dente sind, diese mit einer Pastazange direkt aus dem Kochtopf in die Pfanne ziehen. Dabei soll ruhig etwas Kochwasser mit reinkommen. Alles vorsichtig untermischen und bei Bedarf noch 1-2 weitere EL Pastawasser beigeben. Sofort servieren – bei Bedarf mit frisch geriebenem Parmesan.

Penne con salsiccia – versione Antonio Carluccio

Bild: Carluccio.co.uk

Ich kenne insgesamt vier Rezeptvariationen von Pasta con salsiccia, doch diese leichtfüssige Version hier, ohne Tomaten, ist die Beste.

Zutaten:

Für 4 Personen

1 EL Butter

1 EL Olivenöl

1 kleine Zwiebel, geschält und fein gehackt

300 g Luganighe oder ähnliche italienische Würste

1 Zweiglein Rosmarin, fein gehackt

150 ml trockener Weisswein

eine Prise frisch geriebene Muskatnuss

eine Prise gemahlene Nelken

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

350 g Penne rigate

frisch geriebener Parmesan

Zubereitung:

In einem Wok o. Ä. Zwiebel und Knoblauch in Butter und Olivenöl vorsichtig anbraten.

Die Haut der Luganighe entfernen und die Würste beigeben, dabei das Fleisch mit einer Gabel aufbrechen und zermantschen. Hitze erhöhen und braten, bis gut angebräunt.

Derweil Pasta gemäss Packungsanleitung kochen.

Rosmarin und Wein der Wurst beifügen und aufkochen. Danach sofort Hitze runter und 10 Minuten köcheln lassen. Mit Muskatnuss, Nelken, Salz und Pfeffer abschmecken.

1 Minute vor Ablauf der auf der Packung angegebenen Garzeit, Pasta mit einem Schaumlöffel direkt in die Saucenpfanne geben. Mit 3–4 EL Parmesan untermischen und sofort servieren.

Spaghetti con gamberetti e rucola

Bild: jamie.com

Gelernt habe ich dies hier vor Urzeiten von Jamie Oliver. Und er hat es in einer Hinterhofkneipe in Palermo gelernt.

Zutaten:

Für 4 Personen

400 g Spaghetti

2 EL Olivenöl

2 Knoblauchzehen, geschält und fein gehackt

2 getrocknete rote Chilischoten, zerbröselt



400 g geschälte rohe Garnelen aus nachhaltiger Fischerei

1 Weinglas trockener Weisswein

6 Pomodori secchi (sonnengetrocknete Tomaten), grob gehackt

1 Zitrone, Zeste abgerieben, Saft gepresst

2 Handvoll Rucola, die Hälfte grob gehackt, die andere Hälfte ganz belassen

Zubereitung:

Spaghetti gemäss Packungsangaben kochen.

Derweil in einem Wok o. Ä. den Knoblauch und Chili im Olivenöl bei mittelhoher Hitze kurz anbraten. Sobald der Knoblauch Farbe annimmt, die Garnelen hinzufügen und während 1 Minute scharf anbraten. Weisswein und getrocknete Tomaten hinzufügen und einige Minuten köcheln lassen.

1 Minute vor Ablauf der auf der Packung angegebenen Garzeit, die Spaghetti mit einer Pastzange direkt aus dem Kochtopf in die Pfanne ziehen. Gehackter Rucola hinzufügen und alles vorsichtig vermengen. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer, sowie nach Bedarf 2–3 EL Pastawasser abschmecken.

Sofort servieren mit der geriebenen Zitronenzeste und dem restlichen Rucola bestreut.





Schönen Sommer, noch, allerseits!