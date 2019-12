Leben

Bachelor(ette)

Bachelor 2019 – Gewinnt am Ende Intrigantin Grace Patrics Herz?



Grace lutscht Bachelor Patrics Spare Ribs ... und etwa auch sein Herz?

Folge sieben! Die Dreamdates dämmern herauf! Und uns dämmert gerade sehr deutlich, wer die raffinierteste Intrigantin unter Thailands Sonne sein könnte.

Ob Aliens wohl schon mal sowas Schönes wie einen Regenbogen gesehen haben? Oder einen Schneestern? Falls ja, denke ich, muss ihnen dies so wundertoll vorgekommen sein, wie eure liebe Existenz mir immer vorkommt. Willkommen! Zur siebten Folge der Schicksalssoap «Bachelor Patric sucht auf dem Black-Friday-Wühltisch der Kandidatinnen nach einer wahren Lady».

Patric sucht ja nach vielem. Nach Tiefgründigkeit, Einsatz, Ehrlichkeit, Natürlichkeit, Elefanten. Und wenn er's mal entdeckt hat, sagt er: «Wow, chapeau!», oder zeigt sich «rächt überrascht». Ich dachte mir, dass ich mir die Sache mit der Tiefgründigkeit ruhig mal zu Herzen nehmen könnte. Weshalb ich Folge sieben schon vor ein paar Tagen schaute. Ziel war, das alles mal sacken zu lassen. Mehrere Nächte darüber zu schlafen. Hinter die Maske dieser Folge zu schauen. Allem eine ganz neue Wertschätzung entgegen zu bringen.

Ich hab's nicht geschafft. Das ganz leere Glas war einfach nicht halb voll zu kriegen.

Okay, was also ist passiert? Patric hat die einzig richtige Entscheidung getroffen und die böse Bankerin Vanessa und die allzu junge Sindy aus seiner Gunst entlassen. Seine Dreamdates gehören Julia, Sandra, Rivana und Grace. Gerade Grace würde gern von Patric «dominiert» werden, wie er findet sie nämlich auch, dass der Mann beim Sex «mehr machen» solle.

Grace zu Patric: «Du bisch so schön muskulös und hesch e schöne Körper!»

Das Resultat? Er dominiert sie auf einem Bungalow-Bett. Aber Vorsicht! In der unterwürfig-anschmiegsamen Grace befindet sich eine echte Schnallenschlange. Sie verpetzt Vanessa derart, dass diese rausfliegt. Verrät, dass das Vany-Honey beim Warten auf den «Bachelor» einen andern gedatet hat (na ja, wieso auch nicht?) und leugnet danach die eigene Lästerzunge.

Ihr müsst es nicht lieben, aber schauen! Grace & Nico & Sindy

Und hier ein Bulletin der gegenseitigen Meinungsbildung. So liebenswürdig ticken die Ladys:

Vanessa über Grace: «Ich känne ihre Charakter und dä isch dräckig wie ne Ghüderchübu.»

«Ich känne ihre Charakter und dä isch dräckig wie ne Ghüderchübu.» Sindy über Grace : «Irgendöppis isch falsch.»

: «Irgendöppis isch falsch.» Grace über Sindy: «Si isch haut scho e Versouti.»

«Si isch haut scho e Versouti.» Vanessa über Sindy: «Es isch eifach grusig u billig. I gloube, ke Maa wot e billigi Frou.»

«Es isch eifach grusig u billig. I gloube, ke Maa wot e billigi Frou.» Vanessa über alle: «Wenn i e Rose bechume, zeigeni mis wahre Gsicht. I wärde aui angere verpetze, verrate u aues, was si je gseit händ, gäge si verwände.»

Tja, die beste Intrigantin gewinnt. Und das ist in diesem Falle Grace. Respect. Vanessas Mundwerk ist zu grob, sie trägt ihre Verachtung auf der Zunge. Grace trägt sie in ihrem Herzen. Menschen, die Grace schon in der Realität, nicht bloss in der Reality gesehen haben, sagen übrigens, sie hätte hinreissendes Haar. Und würden sie und Patric Kinder machen, so kämen unfassbar attraktive Haarmodels raus dabei.

Aber ernsthaft jetzt! Julia hat ja nicht nur das Linkshänder-Dasein mit Patric gemeinsam, nein, sie hat sich ihm jetzt auch geöffnet und von ihrem Vater erzählt: «Er ist immer auf mich losgegangen, er hat mein ganzes Selbstbewusstsein zerstört. Er hat mich immer beleidigt und gemeint, ich sei nicht hübsch.» Und da ist er, der Chapeau der Tiefgründigkeit, nach dem Patric sucht!

Patric über Julia: «Das isch natürlich en mega Vertrauensbewis, sich so z'öffne. Ja, das hätt mich schprachlos gmacht. Chapeau, tough, wie sie's meischtered!»

Und dann organisieren die Ladys ... wait for it! ... eine Poolparty! Woohoo! Und Patric so voller Feuer in irgendeinem seiner selbst designten länglichen Leibchen, die immer irgendwie an Kaugummis mit Löchern drin erinnern: «Interessant, gseht schön us.»

Alle (und allen voran Sindy) verküssen Patric im Pool derart hart, dass eine kollektive Lippenherpes-Epidemie zu befürchten ist. Nur Sandra macht nicht mit, sie fühlt sich dazu zu «oldschool», und Vanessa findet es grusig.

Vanessa übers Poolknutschen: «Der Pool isch ganz klar wienes Haifischbecki gsi. U dr Patric isch s'Fleisch gsii, aui hei ne wöue. Zum Zueluege isch das eifach ekelhaft gsi. Fasch wie Beläschtigung.»

Klare Worte. Und sonst? Grace hatte den «verrücktesten Sex» ihres bisherigen Lebens «ir Garderobe vom Globus», Julia «im Auto im Wald», Sindy «im Pool». Tja, in Pools geht Sindy ab. Nützt aber nix. Und auch nicht, dass sie Patric zwischen zwei Elefanten küsst.

Zu den Dreamdates, ihr Kandiszückerchen meines Afternoon Teas, wird euch übrigens the one and only Anna Rothenfluh begleiten! Sie ist wieder da! Und kann es üüüüüberhaupt nicht mehr erwarten. Was werden Patric & Sandra & Julia & Grace & Rivana da wohl tun? Etwa etwas ... essen? Oder trinken? Mit einem Helikopter oder Heissluftballon rumfliegen? In einem Pool knutschen? Irgendwas mit Adrenalin machen?

#wowchapeau #borntolove #inderhoseblühtnerose #rächtüberrascht sagen wir da bloss.

P.S. Ob Aliens schon jemals den «Bachelor» geschaut haben? Und wie ihnen das wohl vorgekommen ist? Oh, Breaking News, wir erfahren gerade, dass sie das wirklich getan haben. Und zwar die ersten paar Folgen der Vujo-Staffel vor gefühlten drei Millionen Jahren.

P.P.S. Seither hat man nichts mehr von ihnen gehört oder gesehen. Seither sind sie nichts als eine Erinnerung aus Sternenstaub.

