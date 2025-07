Emma Watson, Marco Reus und Justin Timberlake: Sie sind nur einige einer langen Liste von prominenten Verkehrssündern. Bild: watson

Emma Watson und Co.: Diese Stars mussten ihren Lappen abgeben

Die Stars lieben es, in ihren Luxusschlitten durch die Strassen zu düsen. Einige nehmen es mit den geltenden Verkehrsregeln aber nicht so genau, weshalb manche ihren Führerschein abgeben mussten – falls sie überhaupt je einen besessen haben.

Kendra Kotas Folge mir

Viele Stars, Politiker oder Sportler kamen schön öfter mit dem Gesetz in Konflikt, denn sie verstiessen mit zu schnellem Fahren oder zu hohem Blutalkoholwert gegen die Verkehrsregeln. Bei vielen der prominenten Verkehrssünder war danach der Lappen weg.

Emma Watson

Emma Watson muss die kommenden Monate auf ihr Auto verzichten. Bild: keystone

Das Saubermann-Image von «Harry Potter»-Star Emma Watson hat einen kleinen Riss bekommen. Die 35-jährige Schauspielerin wurde als Wiederholungstäterin wegen zu schnellen Fahrens mit einem sechsmonatigen Fahrverbot belegt. Zudem muss sie eine umgerechnet 740 Franken hohe Strafe bezahlen.

Im Sommer 2024 ist sie in Oxford in einer 30er-Zone – Meilen pro Stunde, das entspricht etwa 48 km/h – mit 61 Kilometern pro Stunde gefahren. Mit den bereits angesammelten neun Punkten war das wohl ein Verstoss zu viel, denn in Grossbritannien wird ab zwölf Punkten innerhalb von drei Jahren der Führerschein eingezogen.

Justin Timberlake

Der «Mug Shot» von Justin Timberlake. Bild: keystone

Sänger Justin Timberlake wurde im Juni 2024 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Dass er ein Gläschen zu viel intus hatte, wurde durch wegen seiner Missachtung eines Stoppschildes bemerkt. Ein Beamter sagte laut einem Gerichtsdokument, Timberlakes Atem habe stark nach Alkohol gerochen. Der Popsänger sei zudem unsicher auf den Beinen gewesen. Kurzerhand wurde er von den Beamten mitgenommen und für eine Nacht in eine Zelle verfrachtet. Der «Mug Shot» des 44-Jährigen ging danach viral.

Timberlake bekannte sich vor Gericht schuldig. Aufgebrummt bekam er dafür 25 Stunden gemeinnützige Arbeit und eine Strafe von 500 Dollar. Sein Führerschein wurde für 90 Tage entzogen.

Seine Alkoholfahrt schien er zu bereuen, denn er sagte zu seinen Fans: «Setzt euch nicht ans Steuer eines Autos, auch wenn ihr nur einen Drink getrunken habt.» Er hoffe, dass jeder aus seinem Fehler lernen kann.

Marco Reus

Fussballer Marco Reus fuhr jahrelang ohne Führerschein. Bild: keystone

2014 wurde bekannt, dass Fussballspieler Marco Reus seit Jahren ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Fünfmal wurde er geblitzt, weil er mit seinem Aston Martin zu schnell unterwegs war. Erst dadurch fiel der Polizei auf, dass der damalige BVB-Spieler gar keinen Führerschein besass. Offenbar zeigte er bei Kontrollen einen gefälschten niederländischen Führerschein. Er wurde deshalb zu einer saftigen Strafe von 540'000 Euro verdonnert.

Reus bereute das Ganze zutiefst: «Ich habe meine Lehren daraus gezogen. So etwas passiert mir nie wieder.» Er wollte sich danach sofort bei einer Fahrschule anmelden. Mit 18 Jahren hatte er schon einmal Fahrstunden genommen, jedoch nie eine Prüfung gemacht.

2016 hatte der Spieler dann endlich seine Führerscheinprüfung in der Tasche und konnte legal in seinem Luxuswagen herumbrausen.

Katja Krasavice

Katja Krasavice hat nun einen Fahrer. Bild: www.imago-images.de

Im Mai 2025 wurde Katja Krasavice, die für ihre provokanten Texte bekannt ist, wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Bei der Rapperin wurde ein Alkoholwert von 1,1 Promille festgestellt und ihr Führerschein wurde sofort einbehalten.

Krasavice entschuldigte sich daraufhin in einem Statement: «Ich habe ein, zwei Drinks gehabt, war bei einer Freundin und bin dann Auto gefahren. Das war falsch. Ich habe mich und andere gefährdet. Das geht gar nicht.»

Später bekam Krasavice gemäss «Focus» eine Sprachnachricht von einem vermeintlichen Polizisten, wie sie in einem TikTok-Video erzählte. Dieser war bei der Polizeikontrolle angeblich dabei und wollte sich mit ihr treffen. Die Rapperin fühlte sich belästigt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um keinen echten Polizisten handelt, hat aber die Ermittlungen aufgenommen.

Armin Laschet

Armin Laschet fühlte sich verfolgt. Bild: keystone

Der ehemalige CDU-Vorsitzende Armin Laschet ist im Jahr 2024 mit fast 100 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 50 km/h in Aachen geblitzt worden. Er bekam dafür eine Busse von 428.50 Euro und zwei Punkte in der Flensburger Kartei für Verkehrssünder. Seinen Führerschein musste er für einen Monat abgeben. Als Grund für seine wilde Fahrt gab er an, dass er sich bedroht gefühlt habe. Gemäss seiner Aussage hätten ihn unbekannte Männer beim Einsteigen in sein Auto beobachtet und anschliessend mit ihrem Fahrzeug verfolgt, berichtete der «Spiegel».

Da die mutmasslichen Verfolger nie gefunden wurden, zahlte Laschet schliesslich die Strafe.

Mel Gibson

Mel Gibson verstiess gleich gegen mehrere Regeln. Bild: EPA/EPA

Beim Schauspieler Mel Gibson ist sein Führerscheinentzug schon etwas länger her. 2006 fuhr der Hollywoodstar auf einem Highway in Kalifornien mit 140 Kilometern pro Stunde doppelt so schnell wie erlaubt. Das alleine würde schon für ein Vergehen reichen, doch er hatte auch 1,2 Promille Alkohol im Blut. Als er festgenommen wurde, war er damit gar nicht einverstanden, weshalb er die Polizisten aufs Schlimmste beleidigte. Der Polizei zufolge äusserte er sich auch antisemitisch.

Nach sechs Stunden auf der Polizeiwache kam der Schauspieler gegen Zahlung einer Kaution von 5000 Dollar wieder frei. Gibson bekam für seine Verstösse drei Jahre auf Bewährung und eine Geldstrafe von 1300 Dollar. Sein Führerschein wurde für 90 Tage entzogen.

Gibson entschuldigte sich gemäss dem «Spiegel» später für seine Taten: «Ich schäme mich zutiefst für alles, was ich gesagt habe, und ich entschuldige mich bei jedem, den ich beleidigt habe.»

Gérard Dépardieu

Gérard Depardieu konnte durch einen Trick trotzdem weiterhin Auto fahren. Bild: AP

Der französische Schauspieler Gérard Depardieu hat wohl so seine Tricks, wie er sich das Leben erleichtern kann. Auch einen Führerscheinentzug infolge eines Motorradunfalls 2012 wusste er zu umgehen, schreibt der «Spiegel». Beim Unfall hatte er 1,8 Promille Alkohol im Blut. Es war nicht das erste Mal – schon Ende der 90er hatte er wegen seiner Alkoholfahrten zwei Bewährungsstrafen bekommen. Für sein drittes Vergehen bekam er eine Geldstrafe von 4000 Euro und einen Führerschein-Entzug von sechs Monaten.

Da der Schauspieler seinen Wohnsitz in Belgien hatte, konnte er mit einem belgischen Führerschein trotzdem weiterfahren, da das verhängte Fahrverbot nicht auf einen ausländischen Führerschein anwendbar war.

Weitere Verkehrssünder

