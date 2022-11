Das Liebesaus von YuYu erschüttert die Schweiz, weil wir für einmal wirklich dachten, da hätten sich vor laufender Kamera zwei fürs Leben gefunden. Aber allem Anschein nach ist die wahre Liebe bloss ein mittlerweile toter Mythos – vielen Dank für gar nichts, 3 Plus.

Ein grosses Problem soll zudem die Kommunikation zwischen den beiden Ex-Verlobten gewesen sein. Yuliya sagte in einem Interview mit «20 Minuten» , dass sie im Konfliktfall anders reagiere, als der ruhige Bündner: «Yuri zieht sich bei Unstimmigkeiten gerne zurück und reagiert sensibel auf Streitereien, während ich gerne Themen ausdiskutiere und aus der Welt schaffe.»

«So viele psychische wie physische Rückschläge – ich denke, wir haben das ausgezeichnet gemeistert bisher. Man realisiert erst später, was man alles zusammen durchgemacht hat.»

So ging die Instagram-Story weiter.

So ging die Instagram-Story weiter. screenshot: Instagram

Angesprochen habe die Trennung Yuri und laut der ehemaligen Bachelorette seien dabei auch verletzende Sätze gefallen, die sie jedoch nicht weiter ausführt. In ihrer Instagram-Story ist sie etwas gesprächiger:

«Dass YuYu das Beste sind, was diese Sendung jemals hervorgebracht haben wird, feiern wir ja schon, seit Yuri zum ersten Mal sein seelenvolles Bündnerauge auf Yuliya geworfen hat», schrieb unsere Kulturredaktorin Simone Meier zur aktuellen «Reunion»-Folge. Zur Trennung schreibt sie: «Mein Herz bricht gerade ein bisschen. Das darf doch nicht wahr sein? Warum!!!» So geht es uns allen, liebe Simone.

Als Yuliya Benza in der letzten Staffel der «Bachelorette» ihre letzte Rose verteilte, hielt die Schweiz den Atem an. Als der sympathische Bündner Yuri Natale die letzte Rose erhielt, blieb kein Auge trocken. Noch vor laufender Kamera hat sich das TV-Traumpaar mit dem klangvollen Päärchen-Namen YuYu verlobt. Und jetzt soll das Märchen schon wieder vorbei sein.

Leinenpflicht für Hunde auch in Waldnähe – und 2 neue Verbote im Kanton Zürich

7 schräge Gesundheitsstudien, die ich euch nicht vorenthalten will

Love is dead: YuYu haben sich getrennt

Oder unterstĂĽtze uns per BankĂĽberweisung

Leinenpflicht für Hunde auch in Waldnähe – und 2 neue Verbote im Kanton Zürich

Wurm, Gurke oder sexy Cinderella – so verkleideten sich die Stars zu Halloween

Fall «Carlos»: Ex-Jugendanwalt Gürber erzählt, was damals wirklich geschah

We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»

Bundesrätin Sommaruga erklärt ihren Rücktritt ++ SP will eine Frau als Nachfolgerin

Fehr will nicht, will Bruderer? Das Sommaruga-Nachfolge-Karussell dreht

Ein erstes Mal – für uns beide

Memo an mich: Ist eine gerade erst zurĂĽck im Sattel, ist es vermutlich kein guter Ritt.

Es gibt drei Arten von Frauen, die mir suspekt sind. Erstens: Frauen, die Blowjobs nicht mögen. Einfach so per se nicht. Oder die miserabel darin sind. Ich sehe den Shitstorm in den Kommentaren schon vor meinem geistigen Auge. Aber Leute, man hat mir gesagt, ich dürfe ehrlich sein. Und das ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Es gibt sicher auch Männer, denen sind Blowjobs egal. (Gibt es nicht.)