Schauspieler Uwe Kockisch im Alter von 81 Jahren gestorben

24.12.2025, 12:2624.12.2025, 12:35

Der als Commissario Brunetti aus der ARD-Krimiserie Donna Leon bekannt gewordene Schauspieler Uwe Kockisch ist tot. Er starb am Montag im Alter von 81 Jahren in Madrid, wie seine Agentur unter Berufung auf seine Frau der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte die «Junge Welt» berichtet.

Uwe Kockisch
Uwe Kockischi ist im Alter von 81 Jahren verstorben.Bild: imago

In der Rolle des in Venedig ermittelnden Commissario Brunetti folgte Kockisch 2003 auf Joachim Król (68), der die Figur zuvor gespielt hatte. Kockisch spielte den Kommissar dann bis zum Ende der Fernsehreihe 2019. In der ARD-Krimireihe nach den gleichnamigen Romanen der Schriftstellerin Donna Leon (83) ermittelte Kockisch in der eindrucksvoll in Szene gesetzten Kulisse der Lagunenstadt Venedig.

Die Krimireihe erfreute sich grosser Beliebtheit beim deutschen Fernsehpublikum. So schalteten beim letzten Brunetti-Fall «Donna Leon - Stille Wasser» am ersten Weihnachtsfeiertag 2019 trotz Konkurrenz zur «Helene Fischer Show», die parallel im ZDF lief, immerhin 5,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Krimi im Ersten ein (18,8 Prozent).

Im echten Leben versuchte Kockisch - geboren am 31. Januar 1944 in Cottbus - als Jugendlicher, aus der DDR fliehen. Dafür musste er zeitweise ins Gefängnis. Er machte eine Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und spielte rund zwei Jahrzehnte lang am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. (sda/dpa)

