«Wegen ihres Ex muss ich mich hinten anstellen …»

Liebe Emma



Ich habe nun schon seit zwei Jahren ein Hin und Her mit einer Frau, die es mir richtig angetan hat. Noch nie war ich so verliebt und so ehrlich zu einer Person.



Wir haben unglaublich schöne Zeiten zusammen. Das Problem ist, dass ihr Exfreund, der im Ausland lebt, noch ein Thema ist. Sie kann sich nicht von ihm lösen, obwohl die Beziehung seit Jahren schlecht läuft. Sie hat mich für ihn schon mehrmals sitzen lassen.



Ich konnte das nicht ertragen und habe unsere Beziehung beendet, woraufhin sie wieder mit einem grossen Tamtam zu mir zurückkehrte und mir versicherte, dass sie mich liebt und mit mir zusammen sein möchte.



Dies ist nun schon so oft passiert, dass ich tief verletzt bin, es jedoch nicht schaffe, mich von ihr zu lösen. Jedes Mal, wenn ich einen Schlussstrich ziehe, ist sie wieder zur Stelle und verspricht mir das Blaue vom Himmel.



Ich sage ihr ganz ehrlich, dass ich verunsichert bin und Zuneigung und Liebe von ihr brauche, wenn sie das mit uns nochmals versuchen will. Sie sagt, es mache ihr Druck und ich soll mich gedulden.



Ihr Ex stört mich eigentlich nicht, aber nun kommt er wieder für ein paar Tage in die Schweiz und ich muss mich hinten anstellen. Ich weiss nicht mehr weiter.



Einerseits möchte ich sie nicht aufgeben, andererseits überwiegt der Schmerz die schönen Momente mit ihr.



Was soll ich tun?



Liebe Grüsse,

Reto