«Wieso wollen Männer plötzlich keinen Sex mehr mit mir (w) haben?»



Emma Amour

«Plötzlich erlebe ich, dass Männer keinen Sex mit mir wollen»

Liebe Emma,



ich bin weiblich, Anfang 30 und Single. Wie du :) Ich suche derzeit absolut keine Beziehung. Der Grund dafür ist unter anderem, dass ich bald für einige Monate Reisen gehen werde. Von daher käme mir eine Liebe sehr ungelegen.



Bedürfnisse habe ich aber trotzdem. Nun erlebe ich es in letzter Zeit, dass Männer keinen Sex mit mir möchten.



Gerade letztes Wochenende habe ich etwa eine Stunde mit einem Bekannten von mir wild an einer Party herum geknutscht. Obwohl wir kaum die Finger voneinander lassen konnten, wollte er nicht mit zu mir. Am nächsten Tag hat er sich gemeldet, aber auch klar gemacht, dass er froh ist, dass es nicht weiterging.



Als ich noch auf «Beziehungssuche» war, bin ich oft an Typen geraten, die nur das Eine wollten und jetzt? Flaute …



Es nagt echt an meinem Selbstwertgefühl.



Vielleicht gebe ich mich zu billig? Bin zu leicht zu haben ...?



Liebe Grüsse,

Anita



Liebe Anita,

jetzt habe ich mich gerade dabei ertappt, dass ich es selber auch kurz sehr merkwürdig fand, dass die Jungs plötzlich keinen Sex mehr wollen. Man hat ja das Gefühl, jeder Mann will und kann immer. Und wenn nicht, dann läuft gröber etwas falsch.

Dann habe ich husch eine Zigi geraucht und mir überlegt, dass die eigene sexuelle Attraktivität so viel mit der eigenen Ausstrahlung zu tun hat. Ich kenne unglaublich schöne Frauen, die fast nie zum Zug kommen.

Auf der anderen Seite sind da Mädels in meinem Umfeld, die so gar keinem Schönheitsideal entsprechen und trotzdem ein Sexleben haben, das selbst Micaela Schäfer vor Neid erblassen lässt.

Ich glaube fest daran, dass die Phänomene nichts mit den Männern, sondern mit den Frauen selber zu tun hat. Die enorm schöne Frau in meinem Umfeld ist derzeit unglücklich. Ihre Energie braucht sie aktuell, um aus dem Tief zu kommen. Für Dating, Männer und Sex hat sie zurzeit einfach keine Musse – was sie absolut unbewusst ausstrahlt.

Die weniger klassisch schönen Girls in meinem Umfeld könnten aber mit ihren paar Kilos zu viel oder zu wenig, mit ihren ungleich grossen/kleinen/riesigen Brüsten kein bisschen glücklicher und zufriedener sein. Sie gehen mit offenem Geist und viel Spass durchs Leben.

Gedanken über ihre sexuelle Ausstrahlung macht sich keine von ihnen – und landet wahrscheinlich genau deswegen bei den meisten Typen, die sie sowohl vor als auch nach dem Sex anhimmeln.

Ich erzähle dir das, weil ich mir enorm gut vorstellen kann, dass du aufgrund deiner bevorstehenden Reise eine absolute Unerreichbarkeit ausstrahlst. Und zwar in Sachen Beziehung und Sex.

Und weisst du was, vielleicht ist das voll okay so. Vielleicht nutzt du die Zeit, um dich mal voll und ganz nur auf dich und das kommende Abenteuer zu konzentrieren. Und wenn du dann mal weg bist, kannst du soviel echten Sex on the Beach haben, wie du willst.

Spätestens wenn du zurück bist, bin ich mir ziemlich sicher, dass sich alles wieder zu deiner Zufriedenheit einpendeln wird.

Jetzt aber zuerst einmal wünsche ich dir enorm viel Spass auf deiner Reise,

deine

Und was würdest du Anita antworten?

