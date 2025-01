Bild: Shutterstock

Big Ben

Das Dreier-Dilemma

Das Unicorn wollte tatsächlich Sex mit uns beiden. Jedenfalls in Theorie.

Big Ben

«Das Unicorn, es ist fucking perfect!», meinte Lara, als sie letzte Woche von ihrem Date nach Hause kam. Sie sei lustig und nett. Auch sehr hübsch, aber nicht langweilig hübsch, nicht so durchschnittlich hübsch, «keine Stock-Footage-Schönheit!», ich würde sie bestimmt absolut hot finden, versicherte sie mehrmals. Sie hätte auch total easy reagiert, als sie ihr sagte, dass wir ein Unicorn suchen würden. Sie sei gerade selbst am Experimentieren.

Das Unicorn war zwölf Jahre in einer Beziehung, die endete aber vor einem Jahr, und seither sei sie «am Nachholen». Vor kurzem habe sie angefangen, auch mit Frauen zu schlafen, nicht, weil sie so im romantischen Sinne auf Frauen stehe, also sie würde nicht mit einer Frau eine Beziehung führen wollen, aber es wäre ja schon irgendwie spannend und man habe ja nur dieses eine Leben und da müsse man doch alles ausprobieren, was es so auszuprobieren gäbe.

Sie war auch schon bei einem Tantramasseur und hat einen Bondage-Workshop besucht. Das nenne ich mal zielgerichtetes Nachholen, Leute. Da wird keine Zeit verloren!

Aber ich wollte mich nicht beklagen. Für uns, so schien mir Lara recht gehabt zu haben, war das Unicorn die perfekte Wahl.

Lara drückte aufs Gaspedal

Gestern trafen wir uns. Auf «neutralem Boden». In einer Bar, kurz nach neun. Zuerst kennenlernen. «Vibe Check», hat es Lara genannt. Sie dürfe immer noch Nein sagen, habe sie dem Unicorn versprochen, was ich etwas beleidigend, aber natürlich auch verständlich fand.

Ich fühlte mich wie bei einem Vorstellungsgespräch. Worst Case findet sie dich nicht gut, sagte ich mir, das wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass du eine Frau kennenlernst, du sie nach Hause nehmen wollen würdest, sie aber nicht will. Aber dass Lara dabei wäre und quasi live miterleben würde, wie ich abgewiesen werde, das machte alles etwas schwieriger – und aufregender. So zu zweit auf ein Date gehen, hat was, fand ich. Hätten wir öfter machen müssen. Dann wären wir vielleicht auch gar nicht in so eine lahme Phase gerutscht. In der wir zum Glück nicht mehr waren. Laras Energie und ihre Lust auf Sex waren im Vergleich zu Dezember etwa dreimal so gross. Manchmal war sie so hibbelig und aufgekratzt, das war mir dann beinahe zu viel. Aber zurück zum Date.

Lara hatte nicht zu viel versprochen, das Unicorn war exakt so, wie sie sie beschrieben hatte. Ich fand sie zwar nicht ultra hot, aber hübsch und sie war wirklich nett und lustig und hätte der Abend kein so merkwürdiges Ende genommen, hätte ich sie sogar wirklich toll gefunden.

Sie sei etwas überfordert ...

Wir tranken relativ viel. Vermutlich waren alle nervös. So gegen eins fragte Lara, ob wir langsam gehen wollten, was ich gut fand, hätte ich noch mehr getrunken, wäre ich irgendwann zu betrunken gewesen. Das Unicorn nickte auch, «Are you in?», fragte Lara, das Unicorn nickte abermals, wir tranken unsere Drinks aus, die Stimmung war bestens, wir bestellten ein Uber zu Lara.

Ich bezahlte an der Bar die horrend hohe Rechnung, die beiden Frauen gingen schon raus. Als ich zu ihnen lief, kam Lara auf mich zu. Die Stimmung? Nicht mehr bestens. Wir müssten kurz reden. Dem Unicorn gehe es doch zu schnell. Sie sei etwas überfordert. Sie würde gerne nur mit Lara zu Lara nach Hause und dann beim nächsten Mal mit uns beiden Sex haben. Ob das für mich okay sei, wenn sie erst mal zu zweit seien. Ich war überrumpelt.

War es okay?

Ich tat, was ich in Momenten, in denen ich nicht weiss, was ich tun soll, immer tue, ich sagte: «Ja ja, eh ...»

Lara umarmte mich. Das Unicorn bedankte sich. Bis bald, sagte sie und lächelte. Das Uber kam, die beiden fuhren weg. Und ich? Lief nach Hause und fragte mich während der ganzen fünfzig Minuten Heimweg: War es okay???

So long,

Ben

