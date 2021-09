«Ich habe ihm besoffen Sex mit einer anderen erlaubt ...»

Liebe Emma



Mein Freund und ich streiten seit ein paar Wochen jedes Mal, wenn wir im Ausgang sind. Der Grund ist eigentlich genau so dumm wie auch lächerlich (in meinen Augen): Wir haben betrunken mal darüber diskutiert, was wir sexuell noch so alles erleben wollen. Und da hat er gesagt, er würde gerne mal Sex mit einer völlig Fremden haben, da er noch nie einen ONS gehabt hat.



Und ich, besoffen wie ich war, fand das in dem Moment natürlich meeeega toll, weil er so offen über seine Wünsche mit mir redet und bla bla bla und auf einmal erschien mir die Idee in dem vernebelten Moment gar nicht so schlimm. Und da habe ich dem Vorhaben zugestimmt. Und nun besteht der Trottel tatsächlich darauf, dass er mit einer anderen Sex haben kann!



Weil ich besoffen JA gesagt habe, soll er mich jetzt also betrügen dürfen – ich hätte es schliesslich erlaubt – so seine Argumentation. Ich meine, hallo? Hackts?!



Vielleicht nützt es ihm was, wenn ich ihm die Antwort auf diese Frage von dir zeige und er gibt endlich Ruhe damit. Und falls nicht, kann er gerne mit mir Schluss machen und so viele ONS haben, wie er will.



PS: Nüchtern will er natürlich nie darüber reden und fängt auch nie davon an.



Lieber Gruss,

Anouk