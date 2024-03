bild: ki-generiert/watson/dall-e

Emma Amour

Es geht um Krieg, Sex und Babys: Emma öffnet ihre Inbox!

Ihr dürft mir ja Mails schreiben. Was ihr rege tut. Was mich freut. Zumindest meistens. Manchmal aber seid ihr schräg, Freunde. Das ist schon easy so. Wie schräg ihr wirklich seid, zeigt ein Blick in meine Inbox.

Emma Amour Folge mir

Legen wir los? Wir legen los!

Liebe Emma

Du warst mal cool, als du Single warst und lustige Sexstorys erzählt hast. Jetzt bist du im Mainstream angekommen, eine alternde Frau, in einem langweiligen Käfig gefangen. Schade.

Mach's gut

Corinne

Liebe Corinne

Mir gefällt mein Mainstream-Leben alternd im Käfig sehr gut. Auch wenn dieses weder Käfig noch Mainstream, wie ich ihn verstehe und nicht mag, beinhaltet. Ein bisschen Mainstream bin ich natürlich. Hab grad gestern eine Acai-Bowl gegessen und einen Matcha Latte getrunken. Zweiteres ist geflunkert. Mit dem Altern hast du natürlich recht. Ich glaub aber, du alterst auch. Altern ist ja der Lauf der Natur. Altern ist aber kein Spielverderber per se, finde ich. Mein Sex ist heute sehr viel besser als der vor zehn Jahren.

Mach's besser

Deine Emma



Hey Emma und Sandro

Wie wär's mit einem Vierer?

LG

X und Y

Hey X und Y

So das Leben will und es dazu kommt, wünsche ich uns allen von Herzen, dass der Vierer krass reinknallt.

Mit freundlichen Grüssen

Emma​

Hoi Emma

Es ist unglaublich egoistisch von dir, dass du Sandro verwehrst, Vater zu werden. Lass ihn doch gehen, wenn du keinen Kinderwunsch hast. Oder überleg dir doch, ob du deinen Egoismus nicht therapieren lassen willst, um ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Wenn du bei dir aufgeräumt hast, wirst du vielleicht gar keine so schlechte Mutter.

Dagmar

Liebe Dagmar

Danke für deine Mail. Ich bin soeben in den Keller runter, hab Sandros Handfesseln gelöst und die Türe offen gelassen. Bist du auch schon ganz gespannt, ob und wann er geht?

Emma

Sali Emma

Also das mit Sandro und dir ist ja ein Witz. Deswegen: Wollen wir vögeln?

Renato

Sali Renato

Das mit Sandro und mir ist wirklich lustig. Aber nein danke, wir, also du und ich, beziehungsweise ich, will pas du tout mit dir vögeln.

Emma

Hey Emma

Gib's zu, du bist auch Ben?

So long

Carla

Liebe Carla

Natürlich. Ich bin Ben, Dani Huber, Lina und Maurice Thiriet.

LG

Wir alle

Hallo Emma

Da gibt es etwas, das ich mich schon lange frage. Hattest du schon mal Sex mit einem watson-User? Und wenn ja, mit welchem? Hihi.

Grüessli

Susy

Hey Susy

Rein statistisch ist das ziemlich gut möglich. Offiziell weiss ich es nicht. Die Antwort auf die zweite Frage brennt aber auch unter meinen Nägeln. Ich werde zukünftige Gespiel:innen definitiv nach ihrem watson-Status fragen.

Grüessli

Emma

Hey

So krass, in der Welt herrscht Krieg und du kriegst Geld für den Müll, den du da produzierst. Kein Wunder, gehen wir alle vor die Hunde.

Hey

Könnte ich die Kriege beenden, wenn ich mit dem «Müll», den ich da produziere, aufhöre, hätte ich schon vorgestern statt heute aufgehört. Wäre schon verdammt schön, wär's so einfach.

Alles Liebe. Vor allem aber viel Liebe

Emma

Salü Emma

Nur eine kleine Frage, wir sind uns nämlich im Freundeskreis sehr uneinig. Hattest du mal Sex mit Ben?

Griessli

Fränzi



Yo Ben, wollen wir das in einem der nächsten Texte verraten?Gruss

Emma



Liebe Emma

Ich finde dich manchmal sehr rastlos und nervig. Ich kann aber nicht anders, ich liebe deine Texte und wäre im realen Leben enorm gerne mit dir befreundet. Ich sag's dir unverblümt: Ich liebe dich!

Gisela

Sali Gisela

Ich sag dir auch, wie's ist: Ich liebe dich ebenfalls. Dich und alle anderen Knallköpfe, die hier mein Lieblingssubuniversum kreiert haben.

Forever

Deine Emma

bild: watson