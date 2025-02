Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Mein Kind hat eine uh schlimme Sprache aus der Schule angenommen»

Frage von Ekatarina:

Hallo!

Ich würde gerne eure Meinung zu einem Thema hören, das vermutlich viele andere auch betrifft. Mein Kind, das normalerweise immer höflich und respektvoll war, hat in letzter Zeit eine uh schlimme Sprache aus der Schule mit nach Hause gebracht. Es fängt an mit Beleidigungen, Schimpfwörtern und einer insgesamt respektlosen Art zu sprechen. Er ist jetzt 10 Jahre alt geworden und sagt sehr herablassende Dinge über andere Mitschüler, andere Leute auf der Strasse, pöbelt diese teils auch einfach an beim Vorbeigehen.

Ich weiss nicht, woher das genau kommt, aber ich vermute, es liegt am Umgang mit einigen neuen Mitschülern, seit er die Klasse gewechselt hat. Von einigen weiss ich, dass sie ältere Brüder haben, bei denen sie sich diese Umgangsweise vermutlich abgeschaut haben ...

Jedenfalls macht es mich wahnsinnig und ich weiss nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe schon versucht, mit meinem Kind darüber zu sprechen und ihm zu erklären, dass solche Ausdrücke und diese Art zu sprechen und zu handeln nicht in Ordnung sind. Aber irgendwie scheint das nicht zu fruchten. Im Gegenteil, es wird nur noch schlimmer, wenn ich es thematisiere. Es gibt sogar Momente, wo ich mich frage, ob es überhaupt noch mein Sohn ist, so fremd kommt es mir manchmal vor. Ich habe auch schon die Lehrerin kontaktiert, aber deren Reaktion war eher verhalten und wenig hilfreich.

Ich möchte wirklich nicht, dass mein Kind in die falsche Richtung abdriftet. Wie kann ich ihm klarmachen, dass seine Sprache unangebracht ist, ohne dass es in einem ständigen Machtkampf endet?

Wie habt ihr solche Situationen gemeistert?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

