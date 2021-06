«Ich habe ihn auf einer Dating-App entdeckt …»

Liebe Emma



Seit einiger Zeit treffe ich mich mit diesem Mann. Wir verstehen uns super, lachen zusammen und haben tollen Sex. Wirklich tollen Sex!



Ich übernachte auch bei ihm unter der Woche und wir stehen dann am Morgen zusammen auf, trinken einen Kaffee und gehen zur Arbeit.



Nun hat er mir mittgeteilt, dass er noch an seiner Ex hängt und ihn das immer noch sehr beschäftigt. Er habe noch nicht mit dem abgeschlossen. Ihm geht es immer wieder schlecht, was er mir mitteilt.



In seiner Wohnung sind übrigens noch viele Gegenstände von ihr, die er wohl nicht wegwerfen kann. Ich habe ihn nun auf einer Dating-App entdeckt... Das hat mir einen weiteren Stoss in mein Herz versetzt.



Ich fühle mich richtig mies und wertlos. Vielfach gerate ich an Männer, die nur Sex wollen. Mein Selbstwertgefühl ist langsam ziemlich tief. Ich fühle mich so, als ob ich immer ein Stück zu wenig bin, als ob bei mir immer etwas fehlt damit mich jemand lieben kann.



Nun meine Frage an dich: Was würdest du mir raten zu tun? Soll ich mich von ihm entfernen?



Es könnte sein, dass ich mich eventuell ein wenig in ihn verliebt habe.



Liebe Grüsse,

Irina