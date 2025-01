Bild: Shutterstock

Emma Amour

Das hier ist nur für euch, liebe Lover und Hater

Neues Jahr, neues Glück. Ich könnte jetzt schreiben, was ich mir für 2025 alles wünsche. Aber das machen wir dieses Mal nicht. Dieses Mal schenke ich euch zum Jahresstart einen Brief. An euch alle.

Liebe Lieblingsuser:innen

Das neue Jahr ist gerade mal drei Tage alt. Man hat ja immer das Gefühl, dass sich beim Jahresstart alles ändert. Das Zeitrad quasi neu zu drehen beginnt.

Was vollkommener Bullshit ist. Genau deswegen habe ich schon lange aufgehört, mir irgendwelche Vorsätze zu nehmen oder darauf zu setzen, dass ein neues Jahr die big Veränderungen bringt, nur weil ein neues Jahr beginnt.

Wir können schliesslich froh sein, dass überhaupt ein neues Jahr angefangen hat. Ich mein, erinnert ihr euch noch, wie oft nur schon Uriella den Weltuntergang prophezeit hat? Eben.

Ich will dennoch die von mir aus Magie des Neuen nutzen, um ein paar Worte an euch zu richten.

Meine wichtigste Message ist: Ich liebe euch. Ich liebe euch so richtig. Das tue ich auch dann, wenn ihr mir hart auf den Sack geht.

Ich staune, wie hardcore ihr Mansplaining betreiben könnt. Und wie viel ihr in mein Leben projiziert. Wie sehr ihr eine Fremde aus dem Internet ver- und beurteilt.

Und dann freue ich mich aber auch wieder sehr darüber, wie ihr diese Fremde auf dem Internet fühlt, lest, mal mehr, mal weniger versteht.

Ihr seid eine Community. Meine Community. Wir haben ein Subuniversum geschaffen, dem sogar eine Kartoffel entstammt. Hab ich sagen hören.

Weil: Ihr trefft euch auch drüben im real life. Das ist geil. Und irr. Und genau drum umso geiler.

Ihr habt echten Sex untereinander. Ihr verliebt euch (Sali Tigerchen!) und ihr habt WhatsApp-Gruppen, die on fire sind.

Manchmal sitze ich im Tram oder im Café oder tanze im Club und frage mich, ob jemand um mich herum eine/r von euch ist. Ich frage mich, wie es wäre, käme ich an eines eurer Treffen. Ich frage mich, was ihr arbeitet, wo ihr wohnt und vor allem: WIE IHR AUSSEHT.

Ich glaube, Olmabratwurst ist hot. Sommersprosse auch.

Dann aber bin ich jeweils wieder froh, dass ich das alles nicht weiss. Weil es so viel magischer ist. So geheimnisvoll, so nah und vertraut und dann doch so fern und fremd.

Ich liebe das. Liebe euch.

Vor allem aber liebe ich auch diesen Blog. Sandro. Sandro und mich. Und ich liebe es, euch an meinem Leben teilhaben zu lassen.

Lasst uns also weitermachen. Schimpft weiter darüber, dass ich mich in meinen Vierzigern pubertär benehme, schimpft, dass der Blog ausgelutscht ist, motzt, dass zu wenig Sex passiert und motzt erst recht, wenn Sex passiert.

Primär aber seid nett zueinander, habt Freude, lest, kommentiert, mansplaint, macht und tut und vor allem aber vermehrt euch weiterhin untereinander.

Ich gehe frühestens, wenn mindestens fünf Emma-Kommentarspalten-Babys zur Welt gekommen sind.

In diesem Sinn: Frohes Neues, Folks!

From Ems with VERY much Amour

PS: Wenn ihr mir UNBEDINGT verraten wollt, wie ihr ausseht, dann macht halt. Gell.

