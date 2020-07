«Soll ich um unsere Liebe kämpfen oder die Trennung akzeptieren?»

Hoi Emma



Wir sind toll! Was anfangs eine Amour fou war, entwickelte sich allmählich in eine schöne Beziehung.



Wir lassen uns Freiheiten und inspirieren uns, neue interessante Dinge gemeinsam zu entdecken. Wir vertrauen uns, wir haben ähnliche Interessen und Ansichten, können schöne tiefgründige Gespräche führen.



Tönt alles perfekt, wären da nicht die 1000 kleinen Alltagsdinge, an denen wir uns immer wieder reiben. Wir können wegen so banalen Sachen einen Streit vom Zaun brechen, der schlussendlich unsere Beziehung in Frage stellt. Das hat uns zermürbt.



Er hat, denk ich, den Notausgang gewählt, in dem er die Beziehung beendete. Ich habe das Gefühl, eigentlich ist er der perfect match und es lohnt sich zu kämpfen. Oder passen wir doch nicht so gut, dass es wegen Alltäglichem immer Streit gibt?



Meinst du, es gibt eine Chance, die Problemchen konstruktiv anzugehen, oder ist die Situation zu verfahren? Ich bin hin und her gerissen.



Danke und Gruss,

Fiona