Wer weiss, was ich tun soll, der lese diesen Text!

Und damit meine ich euch. Euch alle, die meine Kolumne kommentieren. Weil ihr mich so durchschaut und immer so erwachsen seid.

Ich sag's wie's ist: Das Beste an dieser Kolumne seid ihr.

Jawohl.

Und ja, das kann man als Kompliment auffassen. Da könnt ihr euch jetzt ruhig gegenseitig auf die Schulter klopfen oder selbstzufrieden in den Bildschirm grinsen, kurz wissend nicken, was man halt so macht, wenn jemand eine Eigenschaft oder Fähigkeit bemerkt, von der man schon lange Kenntnis hat und nur darauf wartet, dass sie das Gegenüber endlich ebenfalls sieht und somit, was für ein Supermensch man eigentlich ist.

(Darf ich kurz sagen, dass mich das Wort «Lieblingsmensch» nervt. Wer hat das erfunden? Warum ist es plötzlich überall? Warum wird es so inflationär benutzt?)

Item.

Warum ihr so toll seid? Oder besser gesagt, worin ihr so gut seid? Im Analysieren. Im Clever-Sein. Ihr seid allesamt so gut therapiert und erwachsen und reif, dass ihr eigentlich auch eine Therapie-Praxis eröffnen könntet.



Sarkasmus in Medien funktioniert in den meisten Fällen nicht, habe ich mal gelesen, deshalb höre ich wieder auf. Und ich meine es auch nur zu Teilen sarkastisch. Ihr, also ihr lesenden Menschen, seid wirklich das Highlight dieser Kolumne. Ich freue mich ehrlich über euer Engagement. Euren Enthusiasmus. Euer Enervieren. Ihr seid treue Seelen, geht mit mir durch dick und dünn, auch wenn ihr immer wieder sagt, dass es das allerletzte Mal ist, dass ihr meine Texte lest, nein, ihr lasst mich nicht im Stich. Das lässt mich fast sentimental werden.

Fast.

Denn so sehr ich mich über euch freue, manchmal nerve ich mich. Weil ihr so tut, als würdet ihr euer Leben immer so wahnsinnig im Griff haben!



Grundtenor: Wie kann man nur so kindisch sein?

Fast in jedem zweiten Kommentar sagt ihr, wie unreif und kindisch Lara und ich doch sind. Möglich. Aber wenn ich mich umschaue, dann sind viele Menschen so. Das Leben ist kompliziert. Die Liebe auch. Gibt doch kein Patentrezept, wie eine Beziehung ohne Komplikationen funktioniert!

Aber das mal ignorierend, muss ich auf einiges direkt eingehen.

@Jeff, du schreibst: «Lara ist eine normale Frau. Gefühle und Handlungen zu analysieren und zu diskutieren, gehört dazu. Als Mann, der mit Schwestern aufgewachsen ist, solltest du gelernt haben, aktiv zuhörend auszusehen, während du an etwas interessanter denkst, und immer die letzten zwei Sätze im Kurzzeitgedächtnis zu behalten, um antworten zu können, wenn man etwas gefragt wird. Dass Männer Schuld sind, ist doch ein Prinzip🤷‍♂️»

Entschuldigung, was? Da wird mir manchmal vorgeworfen, ich behandle Frauen nicht gut, und dann lese ich sowas? Als Mann, der mit Schwestern aufgewachsen ist, kann ich solche Aussagen wirklich nicht tolerieren. Wir machen hier kein Fass auf, aber bitte google: Sexismus. Oder gebe es bei ChatGPT ein. Oder frage irgendjemand, aber bitte labere nicht solchen Stuss.

Gleiches rate ich @tschutsch, der, ich nehme an, es ist ein Der, alles andere wäre merkwürdig, schreibt: «Ich habe die Kolumne zwar nicht gelesen - aber wenn du als Mann noch nicht verstanden hast, dass du dich nun einfach entschuldigen solltes, bzw. um Entschuldigung bitten solltest, dann kann ich dir nicht helfen...»

Ich liebe ja, wenn betont wird, dass der Text nicht (wirklich) gelesen wurde. Das ist, wie wenn topgestylte Leute sagen, «ach, hab gar nicht überlegt, was ich anziehe», als würde das Desinteresse ihren Look noch besser machen. Aber nun gut, diese Coolness finde ich ja ganz «cute», wie Hanna sagen würde. Sie sagt gerade ständig «cute». Eigentlich zu allem.

Ähnlich cute ist @Mimimi_und_wow. «Ich habe nur den Anfang gelesen und den Rest überflogen: Schon der Anfang schreit nach "mach Schluss". Du bist unglücklich in der Beziehung, sie auch, sonst ginge sie nicht fremd. Es ist somit alles klar.»

Auf das Cute-Sein gehe ich nicht ein, aber die zweite Aussage, also, mimimimimim, da muss ich etwas klarstellen. Man geht nicht (nur) fremd, wenn man unglücklich ist! Wer ehrliche Leute im Umfeld hat, weiss: Viele gehen fremd. Sind all diese unglücklich? Nein. Einige sind neugierig. Andere brauchen Bestätigung. Noch andere waren einfach hageldicht. Und einige sind unglücklich, klar. Aber nicht alle.

Und @milchbubi möchte ich gerne sagen, erstens, what a name!, und zweitens zu deinem Kommentar, «Immer wenn ich deine Kolumne lese, bin ich echt froh um mein überschaubares Leben.» Bitte gerngscheh! Ich mache gerne Menschen froh. Euch besonders.

Und in diesem Sinne, bis in zwei Wochen, so long

Ben

