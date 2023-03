bild: shutterstock / watson

Emma Amour

Sandro und ich belauschen «Bros» im Bus beim «Bang»-Talk

Eventuell ist das hier ein Boomer-Text. Denn genau so fühle ich mich kurz, als Sandro und ich im Bus zwei Girls bei ihrem Sex- und Liebestalk zuerst belauschen und dann beraten.

Emma Amour Folge mir

Mehr «Leben»

«Hey Bro, ich weiss nöd, ich bruchs eifach scho wieder mal», sagt die eine zur anderen. Die eine, ich schätze sie so um 19, 20. Vielleicht auch 18. Schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen. Ganz sicher nicht minderjährig. Weil: «Weisch, wänn ich a ihn dänke, fühl ich mich so voll wie es 13-jährigs Meitli.»

Die andere, auch sehr schwierig einzuschätzen, aber auch irgendwo zwischen 16 und maximal 20, weiss bestens Rat: «Bro, du willsch es doch. Also machs eifach. Nur bange.» Das «bange» zieht «Bro» sehr weit. «Bääääääääääänge!»

Ich schaue Sandro an, er mich. Wir lachen. Wir teilen uns mit den Bros ein Vierterabteil im Bus. Bro 1, die, die «es einfach mal wieder braucht», ist aber emotional involviert. Der vermeintliche Romeo hat mal Schluss gemacht. Seit da aber läuft immer wieder was und dann ist es sehr toll, weil «er bäääääängt so geil». Bloss: Danach herrscht Funkstille.

«Immer muess ich mich mälde», klagt sie. Ihre Freundin so: «Scheissegal, Bro. Mäldisch dich halt.» Aber ihr Stolz leidet, sagt Bro 1. «Schiss druf» oder wohl eher «Shiss druf!» Man lebe nur einmal. Und wenn's ums «bäääääänge» geht, sowieso.

Ist nach dem Orgasmus vor dem Fall?

Das ist Sandros Schlagwort. «Bro hat recht», sagt er. Die Mädels zucken zusammen. Ich schwanke zwischen Fremdscham und Stolz. «Vögelt, was das Zeug hält. Tut das Herz weh, tut es sowieso weh. Immerhin kannst du mit gutem Sex eine kurze Liebeskummerpause machen. Einmal Höhepunkt und Höhenflug, dann Fall. Gehört dazu.»

Ich überlege.

Mein erster Impuls wäre abraten. Romeo Romeo sein lassen. Sich nie mehr melden. Weil sind wir ehrlich: Romeo will nicht. Romeo will maximal hie und da bäääängen. Und nicht mal das ist es ihm wert, um sich von sich aus zu melden. Tut sie es, bangt er sie. Tut sie es nicht, kein Gebange. Bro! Ist doch kein Zustand.

Die Freundin applaudiert. «Bro, lueg emal, dä Maa isch voll erwachse und seit s gliiche. Chum, schrieb em!»

Die Gehörnte überlegt. «Ich chönt au eifach schnnäll alüüte und abhänke und luege, öb er zrugg alüütet!?»

Findet die Freundin gut. «Wenn er i 15 Minute nöd zruggalüütet schriebsch ma ‚Was lauft!?‘ oder so …!»

Das ist mein Moment. Ich rate von solchen Telefonspielchen ab. Ich rate allgemein von Spielchen ab. Ich sage Bro, sie soll sich überlegen, ob sie einen tieferen Fall nach dem Koitus in Kauf nehmen will oder ob sie schon an einem Punkt ist, an dem das Herz weniger schmerzt.

Es schmerzt schon weniger als direkt nach der Trennung.

Bravo, Bro.

«Aber ich bruchs würkli wieder emal.» Ich verstehe sie. Been there, done that. Sandros Auftritt: Mal Kontakte durchgehen und schauen, ob sonst was «Bangbares» umen ist. Bro überlegt. Gäbe schon ein paar, aber nein, wie vorgehen?

Einfach mal easy anschreiben, findet Sandro.

Finde ich auch.

Bro 2 ist mit uns.

Bro 1 aber, sie kann's nicht abstreiten, will Romeo. Will seinen Penis, will sein Herz.

Ich sehe kein Happy End.

Ich überlege noch, wie ich das schonend formulieren kann. Sandro kommt mir zuvor:

«Kannst du Sex und Liebe trennen, Bro? Beziehungsweise kannst du Sex geniessen und damit umgehen, dass es für Romeo das und absolut nichts anderes ist?»

Bro betont, dass er halt einfach «geil bangt».

Ich sehe Bro schon bald wieder nächtelang ins Kissen weinen.

Bro 2 und Sandro stärken Bro 1. Sie soll es einfach tun.

Weil YOLO. You know.

Bro 1 ist eingebrochen. Sie will Romeo anrufen. Ich verstehe sie. Romeos gehören zum Erwachsenwerden. Und zur Entwicklung eines guten Sex-Lebens.

Bro 1 wählt Romeos Nummer. Wir fiebern alle mit. Sie lässt es einmal klingeln, legt auf und bekommt einen hysterischen Anfall.

Bro 2 fiebert ebenfalls enorm mit. So tun's auch Sandro und ich.

Sie hofft, dass er sofort zurück anruft. Tut er nicht. Ist aber online auf Whatsapp.

MOTHERFUCKER!

Bro 1 hasst Romeo jetzt. Bro 2 sagt, er war schon immer Scheisse und hat sie nicht verdient.

Sandro und ich finden Bros Telefonspielchen hohl.

Moment.

Sind wir Boomer?

Haha!

Die Bros müssen an der nächsten Haltestelle aussteigen. Wir fahren leider weiter.

Das letzte Bild der Szene: Die Bros sitzen an der Bushaltestelle auf dem Bänkli, kichern, fächern sich Luft zu und starren aufs Handy.

Das war's.

Wir werden nie erfahren, ob Romeo geantwortet hat. Ob er sie «gebääängt» hat? Wir können nur mutmassen.

Mein Tipp: Romeo hat nicht innert 15 Minuten zurückgerufen. Bro hat ihm eine «Was lauft?»-Nachricht geschrieben. Es folgten 2, 3 Nachrichten mit «sh» statt «sch». «Wettsh bange» oder so. Vorzugsweise ohne Fragezeichen am Schluss. Wofür auch? Anyhow: Sie bangten, er ghostete, sie weint ins Kissen. Hach, Bro!

Sandros Tipp: Er hat sie gebangt. Baggert aber zeitgleich an 5 anderen Bros rum. Vögelt davon jede, die ihn ranlässt. End of Story.

Ja, End of Story.

(Stay strong, Bro 1.)

bild: watson