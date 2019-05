«Langsam gerate ich, Single, in Panik und vermisse den Sex…»

Liebe Emma



Ich, weiblich, bin 32 Jahre alt und lebe in Zürich. Abgesehen von zwei kurzen Beziehungen bin ich seit immer Single. Ob mir das was ausmacht? Ich kann es nicht sagen. Denn ich habe auch keine Dates. Nicht, dass ich das nicht möchte, aber ich lerne keine Männer kennen.



In meinem Freundeskreis sind alle vergeben und haben teilweise bereits Kinder, ergo sie gehen nicht mehr aus. Ich selber studiere und arbeite nebenher, bin also sehr busy und bewege mich stets in den gleichen Kreisen, wo es auch nichts zu holen gibt.



Im Alltag guckt mich zürich-mässig niemand an. Teilweise bin ich auch ein wenig schüchtern. Dazu kommt, dass ich zwar nicht schlecht aussehe, aber sehr gross bin, was einschüchternd wirken kann (sagt man so).



Tinder ist abgegrast, entweder hatte ich die schon, oder halt eben, naja du kennst es ja... ich hatte jedoch auch ein paar super Begegnungen, bei denen alles gepasst hatte, sie sich jedoch lieber alle Türen offen halten wollten.



Das Ding ist, ich weiss nicht mal, ob ich eine Beziehung möchte, aber wenn von Anfang an klar ist, dass eh nicht mehr läuft, dann reizt es mich auch nicht mehr.



Langsam gerate ich ein wenig in Panik: es geht dabei nicht um Kinder. Aber die Zeit vergeht unheimlich schnell und ich denke, dass in ein paar Jahren das casual-dating gar nicht mehr möglich ist.



Und manchmal vermisse ich auch einfach den Sex.



Was mache ich falsch?



Liebe Grüsse,

Deby