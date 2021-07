Emma Amour: «Sie hat mich verlassen, weil ich zu viel ‹rumsaufe› …»

Liebe Emma



Meine Freundin hat sich kurz vor Silvester von mir getrennt. Danach haben wir uns einige Wochen dennoch immer wieder getroffen. Wir stritten uns, versöhnten uns, suchten Lösungen und scheiterten.



Ich habe ihr im Januar leider nicht die Freiheit gegeben, die sie benötigte. Eines Abends sagte sie mir dann per Telefon, dass sie den endgültigen Schlussstrich ziehen will, dass ich mich nie ändern würde und sie der Gedanke daran, dass wir mal zusammen eine gemeinsame Wohnung haben, erschaudern lässt. Sie sagt, sie will einen richtigen Mann.



Nun zum Trennungsgrund. Ich bin 25, lebe in einer WG in der Stadt und habe das Leben in vollen Zügen genossen. Auch die vielen Biere bis spät in die Nacht mit meinen Kumpels.



Es kam deswegen öfters vor, dass ich verkatert an die Treffen mit meiner Freundin kam. Ich versprach stets, dass ich irgendwann ruhiger werde, jetzt aber mein Leben noch geniessen will.



Da sie Polizistin ist, hat sie ein nicht so lockeres Verhältnis zu Alkohol und anderen Substanzen.



Als ich dann nach einer romantischen und schönen Familienfeier mal wieder mit meinen Jungs draussen war, lief das Fass bei meiner Freundin über.



Jetzt glaubt sie mir nicht, dass ich mich ändern kann und will einen Freund, der nicht wie mit 20 am Rumsaufen ist.



Seit sie mich verlassen hat, war ich nicht mehr weg, hatte keinen Kater und komme mir nur noch dämlich vor. Wie konnte ich es so weit kommen lassen, dass ich wegen meines Alkoholkonsums meine Traumfrau verliere?



Ich habe mich nun nach zwei Monaten Funkstille bei ihr gemeldet. Sie hat nicht geantwortet.



Nun, liebe Emma, wie kann ich ihr zeigen, dass ich mein Trinkverhalten geändert habe?



Lieber Gruss,

Simon