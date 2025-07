«Kill Bill»-Star Michael Madsen 67-jährig verstorben

Mehr «Leben»

Madsen wirkte bei mehreren Tarantino-Filmen mit – hier ist er an der Premiere von «Hateful Eight» zu sehen. Bild: keystone

Der US-Schauspieler Michael Madsen (67) ist tot. Seine Sprecherin Liz Rodriguez bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag: «Ich kann bestätigen, dass Michael gestorben ist» Sein Manager Ron Smith bestätigte dem Sender NBC, dass der aus mehreren Tarantino-Filmen bekannte Madsen am Donnerstagmorgen an einem Herzstillstand starb.

Wie der «Hollywood Reporter» unter Berufung auf die Polizei berichtete, wurde Madsen leblos in seinem Haus in Malibu bei Los Angeles aufgefunden. Die Einsatzkräfte erklärten ihn um 08:25 Uhr (Ortszeit) für tot.

Madsen wurde vor allem durch seine Rollen in Filmen von Regie-Legende Quentin Tarantino bekannt. In «Reservoir Dogs» spielte er den ikonischen Mr. Pink, einen sadistischen Dieb; in «Kill Bill: Vol. 2» einen abgehalfterten Auftragskiller. Auch in «The Hateful Eight» und «Once Upon a Time in Hollywood» war er zu sehen.

Der in den 1980er-Jahren bekannt gewordene Schauspieler war in über 300 Produktionen aktiv. Zu seinen weiteren Filmen zählen «Thelma & Louise», «Donnie Brasco», «Species», «Free Willy» und «Sin City». Weiter spielte er in diversen Independent-Filmen. In einem Interview 2018 sagte Madsen über sein Image: «Ich glaube, ich war glaubwürdiger, als ich hätte sein sollen. Die Leute fürchten mich wirklich.»

Madsen übernahm auch diverse Sprechrollen für Videospiele. So wirkte er unter anderem bei «Grand Theft Auto III» und mehreren Teilen der «Dishonored»-Reihe mit. Madsen war drei mal verheiratet und hinterlässt mehrere Kinder. (cpf/sda/dpa)