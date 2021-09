«Ich finde ihre Familie so richtig dumm – was mache ich?»

Liebe Emma



seit drei Jahren bin ich mit meiner Freundin nun glücklich zusammen. Und seit zwei Jahren kann ich ihre Familie nicht ausstehen. Ich finde sie so richtig, richtig dumm. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie so ein komplett dummes Umfeld so einen tollen Menschen hervorbringen konnte. Meine Freundin ist gebildet, offen für Neues, höflich, charmant – alles Eigenschaften, die sie ganz bestimmt nicht von ihrer Mutter oder ihrem Vater hat. Und von ihren zwei strunzdummen Geschwistern hat sie das sicher auch nicht abgeschaut.



Ihr Vater lässt keine Gelegenheit aus, um über «die schiss Usländer» zu motzen (ist selbst aber arbeitslos, wegen der «schiss Usländern» natürlich), ihre Mutter kann auf einer Karte vermutlich nicht mal einzeichnen, wo ihr Zuhause ist, ihre Schwester hat sich das Hirn weggeschminkt und ihr Bruder hat mit 20 den Wortschatz eines 12-Jährigen.



Meine Freundin ist das älteste der drei Kinder und relativ früh von zuhause ausgezogen (mit 17) – Gott sei Dank, sonst wäre sie eventuell auch noch so geworden …



Sie weiss, dass ich ihre Familie nicht so toll finde, weil ich in etwa 4 Worte mit ihnen wechsle, wenn wir uns sehen, aber es ist nun mal ihre Familie. Was soll ich tun?! Hast du einen Ratschlag, wie ich mit offenen Augen schlafen kann oder so?



Danke!



Lieber Gruss,

Urs