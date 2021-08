Bild: Shutterstock

«Ich verliess sogar den Vater meines Kindes …»

Emma Amour Folgen

Hey liebe Emma,



Die Geschichte mit J fing 2014 an. Wir kannten uns vom sehen und daher habe ich ihm bei Facebook eine Anfrage gesendet. Er nahm an und schrieb mir kurz darauf. Schnell kam das erste Treffen, der erste Kuss, der erste Sex.



Es war keine offizielle Beziehung, dafür eine innige Affäre. Nach einem Jahr, wir hatten gerade Sex, stand er auf und ging, ohne was zu sagen. Danach waren alle Sachen, die ich Ihm geschenkt habe, in meinem Briefkasten.



Ein paar Monate später hatte er eine Freundin.



Mein Herz war gebrochen, aber life goes on. Ende 2016 hatte ich dann einen Freund und war wieder glücklich, als sich J plötzlich wieder meldete. Er schrieb, dass er immer noch an mich denken muss, jede Woche von mir träumt und nicht glücklich ist in seiner Beziehung.



Da fing der Kontakt wieder an. Wir verbrachten dann auch eine Nacht zusammen (Ja, wir haben beide unsere Partner betrogen) und von da an hatten wir einfach nur noch schriftlichen Kontakt.



Wie das Leben so spielt, wurde ich von meinem Freund schwanger. Das Kind kam zur Welt, die Zeit verging. Dann verliess ich den Vater meines Kindes, da ich jeden Tag an J denken musste.



Am Tag des Schlussmachens lief mir J über denn Weg. Wir trafen uns mehrere Male. Es kam zum Rumknutschen, alles war wunderschön, alles vertraut, ich fühlte mich geborgen.



Plötzlich sagte er dann, dass er nur Freundschaft will. Meine Welt zerbrach erneut. Ich schrieb ihm einen Liebesbrief. Es kam keine Antwort.



Jetzt, zwei Jahre Jahre später, schreibt er mir aus dem Nichts: «hey liebe …, ich weiss es ist schon viel zu spät aber ich wollte mich bei dir entschuldigen.. es tut mir immer noch leid was passiert ist.»



Ich fragte, wofür er sich dann entschuldige. Keine Antwort! Als ich ihm dann per SMS schrieb, dass meine Gefühle immer noch gleich sind, entblockte er mich aber schrieb bis heute nicht.



Leider kann ich ihn nicht vergessen, wir sind beide sehr spirituell und wissen, dass wir Dualseelen sind, leider macht es das nicht einfacher.



Bitte liebe Emma, hilf mir.



Deine Sandra



Liebe Sandra,

ich gebe zu, ich musste zuerst mal «Dualseelen» googeln. Ohälätz, wenn es das wirklich so gibt, dann ist das schon harter Tobak, der nicht ganz einfach zu handeln ist.

Jetzt aber mal so von aussen, Dualseelen hin oder her. Was jetzt kommt, wirst du sicher schon von Menschen aus deinem Umfeld gehört haben, die deine und Js Geschichte kennen: Liebe Sandra, J behandelt dich nicht gut.

Was J macht, ist ziemlich dreist: Er hält dich warm, auf Sparflamme. Wann immer es sein könnte, dass du über ihn hinweg kommst, kommt er an und wirft dir ein Zückerli hin. Auf das du dich dann stürzt, das geschundene Herz bereits wieder öffnest, dir Hoffnungen machst, um am Ende dann doch wieder alleine dazustehen.

Ich weiss nicht, ob die Beziehung zum Vater deines Kindes gut war. Da steht aber nichts konträres in deiner Mail. Macht es dich also nicht wütend, dass er dir nicht nur mehrfach das Herz gebrochen, sondern sich auch in deine Beziehung eingeschlichen hat? Hast du dir das schon einmal überlegt? Natürlich braucht es dazu immer zwei. Aber einer, der den anderen einfach in Ruhe lässt, wenn er weiss, dass das Herz weh tut, wäre ein fairer Player. J ist das meiner Meinung nach nicht.

Von aussen betrachtet kann ich dir wirklich nur einen Tipp geben: Streich J aus deinem Leben. Du und dein Kind haben es verdient, dass du glücklich bist, dass du einen Mann an deiner Seite hast, der dich bedingungslos will und der die Verantwortung wahr- und ernst nimmt, dass du ein Kind hast.

Ich würde dir wünschen, dass sich J ändert, dass er sich zu dir bekennt und dass alles in einem grossen happy End endet. Aber leider hat mich das Leben in einer Sache zuverlässig gelehrt: Erwachsene Menschen ändern sich nicht so schnell. Und wenn dich ein Mann wirklich will, dann gibt er alles. J gibt nichts ausser Zückerli. Und das, meine liebe Sandra, ist sehr viel zu wenig.

Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du es schaffst, J aus deinem Herz und aus deinem Leben zu verbannen. Ich bin sicher, dass dich die Zeit und das Schicksal dafür belohnen wird: mit einem Mann, der dich will. Der dich und ihn will. Der dein Kind will.

Alles Liebe.

deine

Und was würdest du Sandra raten?

Emma Amour ist ... … Stadtmensch, Single, Mitte 30 – und watsons Bloggerin, die nicht nur unverfroren aus ihrem Liebesleben berichtet, sondern sich auch deiner Fragen annimmt. Und keine Sorge: Du wirst mit deinen Fragen anonym bleiben – so wie auch Emma. Madame Amour ist es nämlich sehr wichtig, auch weiterhin undercover in Trainerhosen schnell zum Inder über die Strasse hoppeln zu können.